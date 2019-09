Foto: Reuters

Šlo je za spopad še vedno prvouvrščene ekipe in zadnjeuvrščene ekipe v skupini E.

Azerbajdžan očitno ne odgovarja Hrvaški, saj so tako kot pred štirimi leti le remizirali na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo.

Hrvatom je dobro kazalo, saj so v 11. minuti vodili z 0:1, 11-metrovko – to je Hrvatom podaril Anton Krivocjuk, ki je igral z roko v kazenskem prostoru – je uspešno izvedel Luka Modrić. V razmiku naslednjih dveh minut so Hrvati zapravili dve veliki priložnosti, veliki junak Azerbajdžana pa je vratar Emil Balajev, ki je dvakrat ubranil poskus Anteju Rebiću.

Tudi Azerbajdžan je imel svoje priložnosti, ob koncu prvega polčasa je hrvaško mrežo zatresel Dmitri Nazarov, a je sodnik njegov gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja, ki je bil usoden za gostitelje tudi v 67. minuti, ko je zadel Mahir Emreli. Azerbajdžanu pa je v tretje le uspelo proslaviti pravi gol – tega je zabil Tamkin Halilzade. Marcelo Brozović je izgubil žogo, Halilzade je odlično preigraval, z levico je streljal z okoli petih metrov.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C

Danes ob 20.45:

SEVERNA IRSKA - NEMČIJA



ESTONIJA - NIZOZEMSKA

Lestvica: SEVERNA IRSKA 4 4 0 0 7:2 12 NEMČIJA 4 3 0 1 15:6 9 NIZOZEMSKA 3 2 0 1 10:5 6 BELORUSIJA 5 1 0 4 3:10 3 ESTONIJA 4 0 0 4 2:14 0

SKUPINA E

AZERBAJDŽAN - HRVAŠKA 1:1 (0:1)

Halilzade 72.; Modrić 11./11-m

Danes ob 20.45:

MADŽARSKA - SLOVAŠKA

Lestvica: HRVAŠKA 5 3 1 1 10:5 10 MADŽARSKA 4 3 0 1 6:4 9 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:6 6 WALES 4 2 0 2 4:4 6 AZERBAJDŽAN 5 0 1 4 5:13 1

SKUPINA I

Danes ob 20.45:

ŠKOTSKA - BELGIJA

SAN MARINO - CIPER

RUSIJA - KAZAHSTAN