Andraž Šporar se je uveljavil kot prvi napadalec Slovana in slovenske reprezentance. Foto: Reuters

Slovenci bodo nastopali v petih skupinah. Apoel Nikozija z Romanom Bezjakom in Vidom Belcem bo igral v skupini A skupaj s petkratnim prvakom Sevillo, Qarabagom in Dudelangeem. Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem bo igral v skupini B skupaj s Københavnom, Malmöjem in Luganom, katerega član je Domen Črnigoj.

CSKA Moskva z Jako Bijolom je v skupini H, kjer bodo še Ludogorec, Espanyol in Ferencvaros z Miho Blažičem. St. Etienne z Robertom Berićem igra v skupini I z Wolfsburgom, Gentom in Oleksandrijo. Slovan Bratislava z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem je v skupini K, kjer so še Bešiktaš, Braga in Wolverhampton.

Kaj je skrivnost preporoda Andraža Šporarja?

Nocoj bo Slovan gostil turški Bešiktaš in prav Šporar bo eden izmed največjih adutov Slovakov. 25-letni napadalec je bil lani s 35 goli prvi klubski strelec. Po neuspeli zgodbi v Baslu je Šporar na Slovaškem doživel preporod. Več v videoprispevku.

Na stavnicah najvišje kotira Manchester United pred Arsenalom, Sevillo, Wolverhamptonom, Romo, Laziem, Wolfsburgom in Portom.

Skupinski del se bo končal 12. decembra. Iz vsake skupine se bosta najboljša dva prebila v šestnajstino finala, v kateri se jim bo pridružilo še osem tretjeuvrščenih iz skupinskega dela Lige prvakov. Od tam naprej se bo šlo na izpadanje. Finale bo 27. maja v Gdansku. Zmagovalec si bo zagotovil igranje v skupinskem delu Lige prvakov v sezoni 2020/21.

EVROPSKA LIGA

1. KROG, četrtek

Skupina A, ob 18.55:

APOEL - DUDELANGE

(Belec, Bezjak)

QARABAG - SEVILLA

Skupina B, ob 18.55:

DINAMO KIJEV - MALMÖ

(Verbič)

KÖBENHAVN - LUGANO (Črnigoj)

Skupina C, ob 18.55:

BASEL - KRASNODAR

GETAFE - TRABZONSPOR

Skupina D, ob 18.55:

PSV EINDHOVEN - SPORTING LIZBONA

LASK LINZ - ROSENBORG

Skupina E, ob 18.55:

RENNES - CELTIC

CLUJ - LAZIO

Skupina F, ob 18.55:

EINTRACHT FRANKFURT - ARSENAL

STANDARD LIEGE - VITORIA GUIMARAES

Skupina G, ob 21.00:

PORTO - YOUNG BOYS

RANGERS - FEYENOORD

Skupina H, ob 21.00:

LUDOGOREC - CSKA MOSKVA (Bijol)

ESPANYOL - FERENCVAROS (Blažič)

Skupina I, ob 21.00:

WOLFSBURG - OLEKSANDRIJA

GENT - ST. ETIENNE (Berić)

Skupina J, ob 21.00:

ROMA - ISTANBUL BASAKSEHIR

BORUSSIA (M) - WOLFSBERG

Skupina K, ob 21.00:

WOLVERHAMPTON - BRAGA

SLOVAN BRATISLAVA - BEŠIKTAŠ

(Šporar, Bajrić)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Skupina L, ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - ASTANA

PARTIZAN - AZ ALKMAAR