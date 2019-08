Gabriel Jesus se je v 92. minuti že veselil zmagovitega zadetka, a ga je sodnik Michael Oliver po posvetu z videosodnikom razveljavil zaradi igranja z roko. Foto: Reuters

Varovanci Pepa Guardiole so na stadionu Etihad oddali točki prvič po decembru lani. Aktualni prvaki so imeli ogromno premoč (streli 30:3, v okvir 10:2, koti 13:2), a niso bili učinkoviti, finalisti Lige prvakov pa so unovčili obe priložnosti.

V 20. minuti je razigrani Kevin De Bruyne z desne strani poslal odličen predložek na daljšo vratnico, kjer je Raheem Sterling z glavo zatresel malo mrežico. Le tri minute zatem je Tanguy Ndombele podal do Erika Lamele, ki je z natančlnim strelom z 20 metrov poslal žogo tik ob vratnici v mrežo.

V 35. minuti je De Bruyne ušel po desni strani in pred vrati zaposlil Agüera, ki je s štirih metrov preusmeril žogo v mrežo.

Končni izid je postavil Lucas Moura z glavo v 56. minuti po podaji Lamele iz kota.

V zadnjizh minutah so gostitelji močno pritiskali, zadetek je visel v zraku. V 92. minuti je po podaji iz kota žoga zadela Aymerica v roko, odbila se je do Gabriela Jesusa, ki jo je z desno nogo pospravil v mrežo in se že veselil zmagovitega zadetka. Posredoval je videosodnik in sporočil Michaelu Oliveru, da je Laporte igral z roko.

Pep Guardiola je odšel do Maurizia Pochettina in ga spomnil na povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov, ko so sinjemodri zadeli v 93. minuti za 5:3 in napredovanje, a je bil Agüero v prepovedanem položaju pri zadetku Sterlinga. Ostalo je pri 4:3 in napredoval je Tottenham, ki je na domeči zelenici zmagal z 1:0.

Liverpool z drugo zmago na vrhu lestvice

Izbranci Jürgena Kloppa, ki so v sredo osvojili evropski superpokal v Carigradu, v prvem polčasu niso blesteli. Povedli so v sodnikovem dodatku, ko je James Milner na robu kazenskega prostora opazil Sadia Maneja, ki si je naravnal žogo na desno nogo in z izjemnim strelom poslal žogo v malo mrežico.

Roberto Firmino je dosegel drugi zadetek za Liverpool. Foto: Reuters

V 71. minuti je Jan Bednarek naredil veliko napako pred svojim kazenskim prostorom, Mane mu je odvzel žogo in jo podal do Roberta Firmino, ki je s 15 metrov z desno nogo povišal na 0:2.

Velika neumnost Adriana ni bila usodna

Vse je kazalo na gladko zmago evropskih prvakov, ko je vratar Adrian naredil neverjetno napako. Žogo je skušal izbiti izpred svojih vrat, a jo je poslal naravnost do Dannyja Ingsa, ki je znižal na 1:2. Ings je imel tri minute zatem še veliko priložnost za izenačenje, a je s petih metrov strejal mimo vrat.

Aubameyang zagotovil zmago topničarjem

Na uvodni tekmi kroga je Arsenal premagal Burnley z 2:1. Odločil je napadalec Pierre Emerick Aubameyang z močnim strelom z roba kazenskega prostora.

2. krog

ARSENAL - BURNLEY 2:1 (1:1)

Lacazette 13., Aubameyang 64.; Barnes 43.

ASTON VILLA - BOURNEMOUTH 1:2 (0:2)

Do. Luiz 71.; King 2./11-m, Wilson 12.

BRIGHTON - WEST HAM 1:1 (0:0)

Trossard 65.; Hernandez 61.

EVERTON - WATFORD 1:0 (1:0)

Bernard 10.

NORWICH - NEWCASTLE 3:1 (1:0)

Pukki 32., 63., 75.; Shelvey 93.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1:2 (0:1)

Ings 83.; Mane 45., Firmino 71.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Sterling 20., Agüero 35.; Lamela 23., Lucas Moura 56.



Nedelja ob 15.00:

SHEFFIELD UNITED - CRYSTAL PALACE

Ob 17.30:

CHELSEA - LEICESTER

Ponedeljek ob 21.00:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED