Marcus Rashford (desno) je Manchester United v 18. minuti z bele točke povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Gostitelji v uvodnih minutah niso pokazali veliko, gostje s Stamford Bridgea so zlahka prebijali njihovo vezno linijo, lahko bi se znašli tudi v zaostanku, če Abraham ne bi nastreljal vratnice, nato pa je za vodstvo rdečih vragov z bele točke poskrbel Rashford.

Varovanci Oleja Gunnarja Solskjearja so delo dokončali v drugem polčasu, ko so mrežo modrih zatresli še trikrat - vsakič iz hitrega protinapada. To je bila najvišja zmaga Uniteda nad Chelseajem med elito po letu 1965. Slab prvenstveni začetek na klopi Chelseaja za menedžerja in klubsko legendo Franka Lamparda.

Ekipi sta se v uvodnem krogu Premier lige pomerili na 184. medsebojnem obračunu, do zdaj je bil veliko uspešnejši United, ki je slavil 79-krat, 54-krat so slavili Londončani, 51 tekem se je končalo brez zmagovalca.

Takole je Marcus Rashford zadel za 1:0. Angleški napadalec je do zdaj zadel vse strele z bele točke, ki jih je izvedel za klub in reprezentanco. Foto: Reuters

Chelsea napadal, United zadel

Chelsea je tekmo začel sijajno, bil je precej boljši od svojega nasprotnika, že v 4. minuti je Tammy Abraham s silovitim diagonalnim strelom zatresel desno vratnico Davida De Gee, v 12. minuti je Mason Mount z razdalje nastreljal španskega vratarja. Londončani so zlahka prebijali domačo vezno linijo, tudi sicer so bili podjetnejši v napadu, toda v 18. minuti so se znašli v zaostanku. Osrednji branilec modrih Kurt Zouma, najšibkejši člen Lampardove ekipe, je v 17. minuti v kazenskem prostoru prodrl Marcusa Rashforda, glavni sodnik Anthony Taylor je nemudoma pokazal na belo točko, s katere je prav Rashford rdeče vrage popeljal v vodstvo.

Levi bočni branilec Emerson Palmieri je z leve strani silovito sprožil, a žoga se je po njegovem strelu od vratnice odbila v prečko in nazaj v igralno polje. Foto: Reuters

Emerson strelsel vratnico in prečko

Zadetek je dal gostiteljem dodaten zagon, v naslednjih nekaj minutah so večkrat resneje zapretili vratarju Kepi Arrizabalagi in druščini, a je ostalo pri minimalnem vodstvu. Po dobre pol ure igre je Rashford sicer pospravil žogo v mrežo po Pogbajevi globinski podaji, a zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Že hip zatem je na drugi strani iz protinapada udaril Ross Barkley, žoga je zletela za las mimo leve vratarjeve vratnice. Z roba kazenskega prostora je poskusil še Pedro Rodriguez, De Gea je zlahka ukrotil njegov poskus. Do odmora je Chelsea vseskozi pritiskal na domača vrata, v 40. minuti je Emerson Palmieri s strelom z leve strani zatresel vratnico in prečko.

21-letni Daniel James, Valižan, rojen na severovzhodu Anglije, se je Manchester Unitedu iz vrst Swansea Cityja pridružil 12. junija letos. Foto: Reuters

Dva zadetka rdečih vragov v dveh minutah

Londončani so tudi drugi polčas začeli hrabro, po dobrih desetih minutah nadaljevanja je z leve strani znova sijajno sprožil Emerson, De Gea je njegov strel uspel odbiti, potem ko je žoga zletela med nogama branilca Aarona Wan-Bissake. Nato so sledile minute domačega kolektiva, ki so v 66. minuti obrodile sadove po uspešno izvedenem protinapadu. Z desne strani je pred vrata predložek poslal Andreas Pereira, tam pa je Anthony Martial ob Cesarju Azpilicueti hladnokrvno zadel za 2:0. Navijači se še niso povsem umirili, ko je Rashford vodstvo povišal na 3:0. Po Pogbajevi globinski podaji je umirjeno še drugič na tekmi premagal Chelseajevega vratarja.

Mladi James do krstnega zadetka

Kot da se Chelsea ničesar ni naučil iz prejšnjih akcij, še tretji zadetek na tekmi je prejel iz hitrega protinapada. Tokrat je vanj stekel Pogba, ki je lepo zaposlil Daniela Jamesa. 21-letnemu valižanskemu reprezentantu je žoga sprva ušla, nato pa je z diagonalnim strelom, ki se je rahlo odbil od Emersona, premagal gostujočega vratarja za krstni zadetek v Unitedovem dresu. 4:0.

Pierre-Emerick Aubameyang je odrešil Arsenal na severovzhodu Anglije, kjer topničarji sicer redno premagujejo Newcastle United. Na zadnjih sedmih tekmah na St. James's Parku so slavili šestkrat, enkrat izgubili - 15. aprila lani, ko so 'srake' slavile z 2:1. Foto: Reuters

Aubameyang potopil Newcastle

Potem ko sta Liverpool in Manchester City gladko dobila uvodna obračuna nove sezone v Premier ligi, je zmagovit začetek uspel tudi Arsenalu. Topničarji so na gostovanju premagali Newcastle United, edini zadetek je na tekmi je dosegel Pierre-Emerick Aubameyang, ki je po slabi uri igre lepo ustavil predložek z desne, nato pa hladnokrvno zaključil za 33. zadetek v najelitnejšem nogometnem tekmovanju na Otoku. Le Liverpoolov napadalec Mohamed Salah je od februarja 2018, ko je Aubameyang prvič nastopil v dresu kluba z Emiratesa, dosegel več prvenstvenih zadetkov (36).

Premier liga, 1. krog, nedeljske tekme:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 4:0 (1:0)

Rashford 18./11-m, 67., Martial 65., James 81.

NEWCASTLE - ARSENAL 0:1 (0:0)

Aubameyang 58.

LEICESTER - WOLVERHAMPTON 0:0

Sobotne tekme:

WEST HAM - MANCHESTER CITY 0:5 (0:1)

Jesus 25., Sterling 51., 75., 91., Agüero 86./11-m

BOURNEMOUTH - SHEFFIELD UTD 1:1 (0:0)

Mepham 62.; Sharp 88.

BURNLEY - SOUTHAMPTON 3:0 (0:0)

Barnes 63., 70., Gudmundsson 75.

CRYSTAL PALACE - EVERTON 0:0

RK: Schneiderlin 76./Everton

WATFORD - BRIGHTON 0:3 (0:1)

Doucoure 28./ag, Andone 65., Maupay 77

TOTTENHAM - ASTON VILLA 3:1 (0:1)

Ndombele 73., Lamela 87., Kane 90.; McGinn 9.

Petkova tekma:

LIVERPOOL - NORWICH 4:1 (4:0)

Hanley 8./ag, Salah 19., van Dijk 28., Origi 42.; Pukki 64.