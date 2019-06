Francesco Totti je rekorder Rome po številu nastopov in zadetkov. Foto: EPA

"Nisem si mislil, da bo kdaj prišel dan, ko bom zapustil Romo, a je prišel ta grd in težak dan. To je veliko huje, kot je bila igralska upokojitev. Zapustiti Romo je kot umiranje. Počutim se, da bi bilo bolje, če bi umrl," je dejal 42-letni Rimljan, ki je z italijansko reprezentanco postal svetovni prvak, z Romo pa je leta 2001 osvojil Serio A. Pred dvema letoma je končal igralsko kariero.

Kot poroča BBC, se je njegov odnos s predsednikom Jamesom Pallotto poslabšal, a naj bi mu Američan nato ponudil mesto tehničnega direktorja. Totti je kritiziral ameriške lastnike kluba in vpliv nekdanjega direktorja in zdajšnjega svetovalca Franca Baldinija: "Pallotta se je obdal z napačnimi ljudmi, posluša pa le njih. Vsak dela napake, ampak, če jih delaš osem let, si moraš zastaviti določena vprašanja. Očitno je, da je nekaj narobe."

"To je klub, ki ga ljubimo in podpiramo. Ne smejo biti Tottijeve, Palottine ali Baldinijeve francije, so le navijači Rome. Menjajo se predsedniki, trenerji, igralci, le barve kluba ostajajo. Vedeli so, kakšni so moji nameni, kaj sem želel dati klubu in ekipi, a nikoli mi niso dopustili, da bi kaj odločal," je dodal Totti.

"Nekateri so se osredotočili na odstranitev Rimljanov iz Rome. Resnica je prišla na dan. Če bi bil predsednik Rome in bi imel ikoni, kakršni sva z De Rossijem, bi ju postavil na vodilne funkcije, da bi odločala o stvareh," se je navezal še na Daniela De Rossija, ki je po 18 letih letos zapustil klub. Legendarni kapetan ni izključil možnosti vrnitve v klub, a le v primeru novih lastnikov, je poudaril.