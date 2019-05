Navijači Uniona so preplavili zelenico in nosili svoje ljubljence po rokah. Foto: Reuters

Stuttgart je na prvi tekmi prejšnji četrtek dvakrat zapravil vodstvo in se po letih 1975 in 2016 č seli v drugo ligo. Stadion An der Alten Försterei je bil na povratni tekmi razprodan, 22.000 gledalcev je pripravilo izjemno vzdušje. Po koncu srečanja so domači navijači preplavili zelenico in se z nogometaši veselili zgodovinskega uspeha. Prvič po letu 1977 bosta med nemško elito igrala dva kluba iz Berlina.

Trenerja Ursa Fischerja so tradicionalno "stuširali" s pivom. Foto: Reuters

Gol Aoga razveljavljen

V prvem polčasu je imel Stuttgart precej več priložnosti. Dennis Aogo je v 9. minuti s prostega strela s 17 metrov zatresel mrežo, vendar je napadalec gostov Nicolas Gonzalez nepravilno oviral vratarja Rafala Gikiewicza, stal pa je tudi v prepovedanem položaju. Veselje gostov je bilo prehitro, saj je posredoval videosodnik, ob stranski črti pa si je posnetek oghledal tudi glavni sodnik Christian Dingert.

Abdullahi dvakrat zadel vratnico

V drugem polčasu so gostje mislili le še na napad. Union je imel veliko prostora in nigerijski napadalec Suleiman Abdullahi je v 64. in 66. minuti stresel vratnico. V petih minutah sodnikovega dodatka je bilo vseskozi vroče pred vrati Berlinčanov, ki pa so zdržali pritisk.

Dežurni gasilec Nico Willig ni uspel obdržati Stuttgarta med elito. Lansko sezono so prvaki iz leta 2007 končali na odličnem sedmem mestu. V naslednji sezoni bo ekipo vodil Tim Walter, ki je letos sedel na klopi Holstein Kiela.

Unglaubliche Szenen nach dem Abpfiff - so feiern unsere Jungs den Aufstieg ️#FCUVFB #DieZeitistnungekommen #Bundesliga pic.twitter.com/NKaR58lRHt — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 27. maj 2019

Gentner: Vso sezono smo igrali slabo, nismo si zaslužili obstanka

"Zadnji teden so bili res naporni. V drugi ligi nam nikakor ni uspelo priti na drugo mesto. Zapravili smo veliko točk. Na zadnji tekmi v Bochumu smo imeli v sodnikovem dodatku priložnost za zmago in neposredno uvrstitev v Bundesligo. Res je neverjeten občutek, da nam je to uspelo proti Stuttgartu," je bil navdušen trener Urs Fischer.



"Vso sezono smo igrali slabo. Nismo si zaslužili obstanka. Tudi na teh dveh dodatnih tekmah nismo bili boljši od drugoligaša Uniona. Verjetno bi obstali, če bi veljal zadetek s prostega strela na začetku tekme, vendar se ne smemo izgovarjati na sodnike. Popolnoma smo prazni, težko je sploh najti kakšno besedo," je povedal kapetan Stuttgarta Christian Gentner.



Iz Bundeslige sta izpadla tudi Hannover in Nürnberg, v naslednji sezoni bosta med elito igrala Köln in Paderborn.

Kvalifikacije za Bundesligo, povratna tekma:

UNION BERLIN - Stuttgart 0:0

22.012 gledalcev

Prva tekma:

STUTTGART - UNION BERLIN 2:2 (1:1)

58.619; Gentner 42., Gomez 51.; Abdullahi 43., Friedrich 68.