Dvakratni strelec Japonske Kodži Mijoši je otrok Kawasakija Frontaleja, trenutno pa je posojen Yokohami, in je s pridom izkoristil priložnost v začetni postavi na drugi tekmi, potem ko je na prvi vstopil kot rezervist. Foto: EPA

Na uvodni tekmi južnoameriškega prvenstva je Urugvaj razbil Ekvador s kar 4:0, medtem ko je povabljena olimpijska reprezentanca Japonske z istim izidom izgubila proti Čilu.

A na drugi tekmi so se mladi Japonci izkazali za žilavega in zelo enakovrednega nasprotnika. Da so Urugvajci podcenjevali samuraje, se je izkazalo v 25. minuti, ko je Kodži Mijoši ukanil zaspano urugvajsko obrambo za 1:0.

VAR ponudil 11-m za izenačenje

Urugvaj je prišel do izenačenje šele s pomočjo prekinitve. V 32. minuti je Luis Suarez uspešno streljal z bele točke. Sodniška ekipa je enajstmetrovko dosodila po uporabi video tehnologije VAR, saj je obstajal dvom, ali je Ayase Ueda storil prekršek nad Edinsonom Cavanijem v kazenskem prostoru.

Tudi po odmoru so bili Japonci podjetnejši v začetnih minutah. Urugvajsko obrambo je znova presenetil Mijoši v 59. minuti za novo vodstvo z 2:1. Sedem minut kasneje je Jose Maria Gimenez mojstrsko z glavo preusmeril žogo v mrežo ter poskrbel za delitev točk.

Urugvaj je ohranil mesto vodilnega v skupini, a si še ni zagotovil napredovanje v izločilne boje. V tretjem obračunu na Copi Americi jih čakajo branilci naslova iz Čila, medtem ko se bodo Japonci za obstanek udarili z Ekvadorjem, ki na tem prvenstvu še nima točke.