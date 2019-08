Seveže upokojeni Wesley Sneijder je vlekel kroglice. Foto: Reuters

Colchonerosi so februarja premagali staro damo na domači zelenici z 2:0, a je 12. marca v Torinu s hat-trickom odločil Cristiano Ronaldo. V skupini D sta še Bayer Leverkusen in Lokomotiv iz Moskve.

Barcelona in Inter sta se srečala že lani v skupinskem delu. Na Camp Nouu je bilo 2:0 za Katalonce, na San Siru pa 1:1. V skupini F je tudi dortmundska Borussia, ki se je zelo okrepila v poletnem prestopnem roku in odkrito napovedala boj za naslov nemškega prvaka po sedmih letih. Slavia Praga je ob treh velikanih nima realnih možnosti za preboj v osmino finala.

Zelo zanimiv bo tudi obračun PSG-ja in madridskega Reala v skupini A, kjer sta še Club Brugge in Galatasaray.

Izjemno izenačen boj se obeta v skupini H, kjer je favorit Chelsea. Londončani se bodo pomerili z Ajaxom, Valencio in Lillom.

Boj za najprestižnejši klubski pokal se začenja 17. septembra. Foto: Reuters

Liverpool znova proti Napoliju

Branilec naslova Liverpool je v skupini E skupaj z Napolijem, Salzburgom in Genkom. 11. decembra so redsi premagali Napoli na Anfieldu z 1:0 z golom Mohameda Salaha. Neapeljčani so tekmovanje nadaljevali v Evropski ligi, Liverpool pa je napredoval in se pol leta zatem v Madridu veselil evropskega naslova.

Bavarci bodo obiskali Beograd

Crvena zvezda, ki je v dramatični tekmi zadnjega predkroga izločila švicarski Young Boys (2:2 in 1:1), se bo pomerila z Bayernom, Tottenhamom in Olympiacosom. Beograjčani so na poti do evropskega naslova leta 1991 v napetem polfinalu izločili prav Bavarce (2:1 in 2:2).



Iličić in Guardiola prihajata na Makdimir

Pep Guardiola je decembra 2015 že obiskal stadion Maksimir v Zagrebu, ko je sedel na klopi Bayerna. Priznani strokovnajk se vrača v hrvaško prestolnico z Manchester Cityjem. V Zagreb bo prišel tudi Josip Iličič z Atalanto, v skupini C je šđe Šathat iz Donecka.

Skupina A:

PARIS SG

REAL MADRID

CLUB BRUGGE

GALATASARAY



Skupina B:

BAYERN

TOTTENHAM

OLYMPIACOS

CRVENA ZVEZDA



Skupina C:

MANCHESTER CITY

ŠAHTAR

DINAMO ZAGREB

ATALANTA



Skupina D:

JUVENTUS

ATLETICO MADRID

BAYER LEVERKUSEN

LOKOMOTIV MOSKVA



Skupina E:

LIVERPOOL

NAPOLI

SALZBURG

GENK



Skupina F:

BARCELONA

BORUSSIA (D)

INTER

SLAVIA PRAGA



Skupina G:

ZENIT ST. PETERBURG

BENFICA

LYON

RB LEIPZIG



Skupina H:

CHELSEA

AJAX

VALENCIA

LILLE



Prvi boben:

BARCELONA

LIVERPOOL

CHELSEA

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

BAYERN

PARIS SG

ZENIT ST. PETERBURG

Drugi boben:

REAL MADRID

ATLETICO MADRID

BORUSSIA (D)

NAPOLI

ŠAHTAR

TOTTENHAM

AJAX

BENFICA

Tretji boben:

LYON

BAYER LEVERKUSEN

SALZBURG

OLYMPIACOS

CLUB BRUGGE

VALENCIA

INTER

DINAMO ZAGREB

Četrti boben:

LOKOMOTIV MOSKVA

GENK

GALATASARAY

RB LEIPZIG

SLAVIA PRAGA

CRVENA ZVEZDA

ATALANTA

LILLE

Prvi krog skupinskega dela se bo začel 17. in 18. septembra. Prvak bo okronan 30. maja v Carigradu.