Nogometaši Aluminija so jesenski del Prve lige končali na drugem mestu, uvrstili pa so se tudi med štiri v pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi tekmi bosta v sredo, 18. marca, povratni pa 8. aprila. Sobočani so v četrtfinalu izločili Domžale, Lendavčani so bili boljši od velenjskega Rudarja, Radomljani od Celja, Aluminij pa od Kopra.



Prav tako so izžrebali tudi para ženskega polfinala. To sta Olimpija - Krim Rolljet in Cerklje - Nona Pomurje Beltinci.



Polfinale (M), sreda, 18. marca:

ALUMINIJ - MURA

KALCER RADOMLJE - NAFTA 1903

Povratni tekmi bosta v sredo, 18. aprila.

Polfinale (Ž):

OLIMPIJA - KRIM ROLLJET

CERKLJE - NONA POMURJE BELTINCI