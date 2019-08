Najboljši v prejšnji sezoni - ob Virgilu van Dijku še Alisson Becker, Frenkie de Jong in Lionel Messi. Foto: Reuters

28-letni Nizozemec, ki je nasledil Hrvata Luko Modrića, je bil med najzaslužnejšimi za slavje Liverpoola v Ligi prvakov. Izbran je bil za najboljšega igralca finalne tekme v Madridu, kjer je angleški podprvak z 2:0 premagal Tottenham. Izbran je bil tudi za najboljšega branilca sezone. Z Liverpoolom je postal angleški podprvak, bil pa je imenovan za najboljšega posameznika v Premier ligi. Z nizozemsko reprezentanco, katere je kapetan, je igral v finalu Lige narodov.



V ožji izbor sta prišla še Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo. Glasovali so trenerji vseh 80 ekip v Ligi prvakov (32) in Evropski ligi (48) ter 55 novinarjev iz vsake od članic Uefe. Točke so bile razporejene po ključu 5-3-1.



Nagrade prejeli tudi Alisson, de Jong in Messi

Za najboljšega vratarja sezone je bil izbran čuvaj mreže Liverpoola Alisson Becker. 26-letni Brazilec je ob slavju v Ligi prvakov postal še z reprezentanco prvak Cope Americe, ob tem pa je bil izbran za najboljšega vratarja Lige prvakov, Cope in Premier lige.



Nagrado za najboljšega vezista je prejel Frenkie de Jong, ki je izvrstno kreiral igro Ajaxa, s katerim je zaigral v polfinalu Lige prvakov in osvojil dvojno domačo krono. Hkrati je bil pomemben člen nizozemske izbrane vrste, ki se je prebila v finale Lige narodov. Medtem je 22-letni vezist iz Amsterdama prestopil v Barcelono.



Tudi nagrado za najboljšega napadalca je prejel nogometaš Barcelone. Imenovan je bil Lionel Messi, ki je bil šestič najboljši strelec Lige prvakov. 32-letni Argentinec je v minuli sezoni najmočnejšega evropskega tekmovanja dosegel 12 golov. Z Barco je postal španski prvak, ob tem pa je bil tudi najboljši strelec La lige.



Bronzova najboljša med dekleti

Najboljša nogometašica je postala Angležinja Lucy Bronze, ki je z Olympiquom iz Lyona slavila v Ligi prvakov, hkrati pa je osvojila še dvojno domačo krono. V ožjem izboru sta bili njeni klubski soigralki Norvežanka Ada Hegerberg in Francozinja Amandine Henry.