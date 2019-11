Trener Dinama Nenad Bjelica se ni mogel sprijazniti s sodniško odločitvijo. Foto: EPA

Še v 93. minuti so "modri" vodili s 3:1 in kazalo je na zmago, ki bi Dinamu na široko odprla pot v izločilne boje. Junior Morales je takrat z glavo znižal vodstvo hrvaških prvakov na 3:2, v zadnjem napadu na tekmi pa je sodnik Felix Brych pokazal na najstrožjo kazen. Nemec je dosodil enajstmetrovko, potem ko je v kazenskem prostoru pred 20-letnim rezervistom Markom Điro padel Šahtarov vezist Taison. Zaradi silovitih protestov Zagrebčanov je Brych pogledal videoposnetek. Nemec je videl, da Đira ni podrl Taisona, je pa opazil, da je branilec Dinama Kevin Theophile Catherine v kazenskem prostoru zrušil vratarja Pjatova, ki je prišel pomagat svojim soigralcem. Žoga je bila takrat na 30 metrih.

Brych je torej uporabil VAR zaradi ene situacije, enajstmetrovko pa dosodil zaradi druge. Z bele pike je bil uspešen Tete in Maksimir, ki je nekaj minut prej že slavil, je v osmi minuti sodnikovega podaljška obmolknil.

"Zakaj imamo VAR? Brych sploh ni šel gledati prekrška Teophila nad Pjatovom, ampak situacijo, v kateri sta bila Đira in Taison. Če se delajo napake, naj ga umaknejo. To je postal cirkus. Meni Var ni potreben. Protestirajo trenerji v Angliji in Italiji, tudi sam sem popolnoma proti, ker prav nič ne pomaga. To je škandalozno. Var je navadno sr.... Ubija čustva in nogomet," se je na HTV-ju jezil Bjelica.

Sodniški ekspert Mario Strahonja je na HTV-ju potrdil, da je imel Brych prav. "Var je v nekaterih situacijah krut. Razumem trenerjeva čustva, ampak odločitev je bila glede na zadnje napotke pravilna. Prekršek Theophila nad Pjatovim je bil, sodnik ga ni videl, po pregledu posnetka pa je dosodil najstrožjo kazen," je povedal Strahonja.

Dinamo in Šahtar sta dva kroga pred koncem izenačena na drugem mestu s petimi točkami. Ukrajinci imajo prednost v medsebojnem dvoboju, ker so dosegli več golov v gosteh. Zagrebčani do konca gostujejo v Bergamu pri Atalanti in v zadnjem krogu gostijo Manchester City. Šahtar najprej gostuje v Angliji, v zadnjem krogu pa doma pričakuje Atalanto.

Rodrygo je ekspresno poskrbel za evforijo v Madridu. Foto: Reuters

Rodrygo - madridski Neymar

V Madridu slavijo komaj 18-letnega Brazilca Rodryga, ki je v svojem drugem nastopu v Ligi prvakov v zmagi Real Madrida nad Galatasarayem (6:0) dosegel tri gole in prispeval še podajo. Z goloma v 4. in 7. minuti je postal najmlajši igralec v zgodovini Lige prvakov, ki je zabil dvakrat na isti tekmi tega tekmovanja.

Rodrygo je doživel profesionalni debi novembra 2017 pri Santosu, ko je bil star komaj 16 let. Junija naslednje leto ga je, po medijskih ugibanjih, za 45 milijonov evrov odkupil Real. Najstnik je v Madrid prišel junija letos. Sprva je bil poškodovan, prvi nastop pa je dočakal 25. septembra proti Osasuni, ko je zadel že po 93 sekundah na zelenici.

Rodrygo je prvo priložnost v Ligi prvakov dočakal pred dvema tednoma v Carigradu. Zinedine Zidane mu je drugo ponudil že v naslednji tekmi in mladenič je ekspresno prišel v soj žarometov. Če bi mu Sergio Ramos v 14. minuti prepustil izvajanje enajstmetrovke, bi lahko Brazilec postal strelec najhitrejšega hat tricka v zgodovini Lige prvakov. Tako je do tretjega zadetka prišel v sodnikovem podaljšku. Mlajši je hat trick v Ligi prvakov dosegel le nekdanji napadalec Reala Raul. "Madridski Neymar", kot so mu navijači nadeli vzdevek ob prihodu, je očitno prihodnost belega baleta.