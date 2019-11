Dinamo v 98. minuti ob zmago, Tottenham še drugič gladko čez Zvezdo

Real Madrid s 6:0 odpravil Galatasaray

München, Moskva - MMC RTV SLO

Tete je v 98. minuti z 11-metrovke postavil končni izid na tekmi Dinamo Zagreb - Šahtar (3:3). Foto: Reuters

Nogometaši Bayerna, Juventusa in PSG-ja so si s slavjem nad Olympiacosom (2:0), Lokomotivom (1:2) in Bruggejem (1:0) že zagotovili 1/8 finala Lige prvakov. Dinamo Zagreb je po dveh prejetih golih v sodnikovem podaljšku zapravil zmago proti Šahtarju (3:3).