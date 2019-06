Caitlin Foord je najprej znižala zaostanek, ob zmagovitem golu pa takorekoč prisilila branilko Monico k nespretnemu posredovanju in usodnemu avtogolu. Foto: AP

Vse je potekal po predvidljivih tirnicah. Marta je v 27. minuti zadela z bele pike, s čimer je kot prva nogometašica dosegla gol še na petem svetovnem prvenstvu, hkrati pa se s 16. golom mundialov postavila ob bok moškemu rekorderju Nemcu Miroslavu Kloseju. Nato je Cristiane v 38. minuti dosegla že svoj četrti četrti gol na SP-ju v Franciji.

A še pred odmorom se je začelo zapletati: po številnih podajah v kazenski prostor je brazilska obramba klonila v dodatku prvega polčasa, zaostanek je prepolovila prek Caitlin Foord. Matilde, kot v Avstraliji kličejo svoje reprezentantke, so izenačile v 58. minuti, ko je bila natančna Chloe Logarzo. Preobrat so Avstralke dokončale v 66. minuti z nekaj sreče, saj je Monica dosegla na koncu za Brazilke usodni avtogol.

Vedno tik pod vrhom, ne na samem vrhu

Selecao je doživel sploh prvi poraz v skupinskem delu mundialov po 24 letih. Na zadnjih petih prvenstvih so Brazilske vedno sodile vsaj v širši krog favoritinj, z Marto na vrhuncu tudi med glavne kandidatke za naslove. Vendar Brazilke še čakajo tako na prvi naslov svetovnih prvakinj (druge na Kitajskem 2007 in tretje v ZDA 1999) ali olimpijskih prvakinj (srebrne v Atenah 2004 in Pekingu 2008).

Po tej zmagi so Avstralke točkovno izenačene v skupini C z Brazilijo in Italijo. Ta bo drugo tekmo igrala v petek proti Jamajki. Avstralija je sicer na zadnjih treh SP prišla v četrtfinale. Proti Braziliji so Avstralke dobile že pet zaporednih tekem, nazadnje so izgubile po enajstmetrovkah na olimpijskih igrah 2016.

Na drugi četrtkovi tekmi so Kitajke v Parizu z minimalnih 1:0 premagale Južnoafričanke. Odločil je izjemen volej Li Ying v 40. minuti, s čimer je Južna Afrika po dveh porazih skoraj že na poti domov.