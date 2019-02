Jordan Veretout je v 101. minuti priigral veliko točko Fiorentini, ki je bila že v izgubljenem položaju četrt ure pred koncem. Foto: Reuters

Srečanje na stadionu Artemio Franchi se je začelo sanjsko za gostitelje, ki so krenili v prvi napad in takoj povedli. Po predložku z desne strani je Giovanni Simeone malce zgrešil žogo, a zmedel branilca Interja Stefana de Vrieja, ki je zatresel lastno mrežo v 17. sekundi. Milančani so se hitro pobrali. V 6. minuti je Radja Nainggolan z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, Matias Vecino pa je z volejem zabil žogo v mrežo.

Radja Nainggolan in soigralci so bili jezni na sodnika Abissa. Foto: Reuters

Pet minut pred odmorom je Matteo Politano preigraval na robu kazenskega prostora, nastavil si je žogo na levico in jo s 17 metrov poslal v malo mrežico.

Perišić natančen z enajstih metrov

V 52. minuti je imel Inter prosti strel, po predložku v kazenski prostor je Edimilson Fernandes skušal odbiti žogo, ki pa ga je zadela v roko. Imel jo je previsoko, videosodnik je glavnemu delivcu Rosariu Abissu predlagal, da si ogleda posnetek ob stranski črti. Po daljšem ogledu se je odločil za najstrožjo kazen. Ivan Perišić je z levico povišal na 1:3.

Mojstrovina Muriela s prostega strela

Fiorentina se ni predala. Četrt ure pred koncem je Luis Muriel z izjemnim prostim strelom s 30 metrov poslal žogo pod prečko. Samir Handanović se je maksimalno iztegnil, a je bil vseeno prekratek, tudi živi zid Interja pa je bil postavljen slabo.

Samir Handanović ni imel možnosti pri prostem strelu in pri najstrožji kazni. Foto: EPA

Zelo sporna odločitev sodnika Abissa

Na vrsti je bilo še sedem minut sodnikovega dodatka, po številnih menjavah in zavlačevanju gostov je v 98. minuti Frederico Chiesa z leve strani prodrl v kazenski prostor in skušal podati pred vrata. Žoga je zadela branilca Danila d'Ambrosio v prsi in se odbila v roko. Abisso je pokazal na belo točko. Po številnih protestih Interja se je vmešal videosodnik, ki pa tudi ni sprejel dokončne odločitve. Sodnik Abisso si je nato znova odšel ogledat posnetek ob stransko črto in potrdil najstrožjo kazen. Jordan Veretout je Handanovića poslal v napačno smer v 101. minuti za veliko veselje v Firencah. Točka že dolgo ni bila tako sladka za vijoličaste.

Sodnik Rosario Abisso je bil (žal) glavni akter tekme v Firencah. V drugem polčasu je ogromno časa preživel ob stranski črti, kjer si je ogledoval počasne posnetke in paral živce igralcem in tudi navijačem. Foto: Reuters

Dybala unovčil veliko napako Helanderja

Vodilni Juventus je imel veliko dela v Bologni (0:1). Odločitev na stadionu Renato Dall'Ara je padla v 67. minuti, ko je Blaise Matuidi ušel po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je branilec Filip Helander katastrofalno izbil žogo. Poslal jo je naravnost do Paula Dybale, ki jo je z 12 metrov poslal v mrežo. Gostitelji so bili nekajkrat zelo nevarni, predvsem Nicxola Sansone ni imel svojega popoldneva.

25. krog:

SAMPDORIA - CAGLIARI 1:0 (0:0)

Quagliarella 66./11-m

Belec je bil na klopi Sampdorie; Birsa (Cagliari) je poškodovan.

CHIEVO - GENOA 0:0

Cesar je bil na klopi Chieva.

Paulo Dybala je bil edini strelec v Bologni. Foto: EPA

BOLOGNA - JUVENTUS 0:1 (0:0)

Dybala 67.

Bologna: Skorupski, Mbaye, Danilo, Helander, Dijks, Poli (78./Donsah), Pulgar (85./Falcinelli), Soriano, Edera (62./Orsolini), Santander, Sansone.

Juventus: Perin, de Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro (59./Dybala), Bernardeschi (87./Cheillini), Bentancur, Matuidi (78./Pjanić), Joao Cancelo, Mandžukić, Ronaldo.

Sodnik: Gianpaolo Calvarese

SASSUOLO - SPAL 1:1 (1:0)

Peluso 43.; Petagna 68./11-m

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo.

PARMA - NAPOLI 0:4 (0:2)

Zielinski 19., Milik 36., 73., Ounas 82.

Štulac (Parma) je poškodovan.

FIORENTINA - INTER 3:3 (1:2)

de Vrij 1./ag, Muriel 74., Veretout 101./11-m; Vecino 6., Politano 40., Perišić 52.

Fiorentina: Lafont, Laurini (79./Dabo), Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi (57./Pjaca), Veretout, Fernandes, Chiesa, Simeone (58./Muriel), Gerson.

Inter: Handanović, d'Ambrosio, de Vrij, Škriniar, Dalbert (62./Asamoah), Vecino, Brozović, Politano (77./Candreva), Nainggolan (89./Borja Valero), Perišić, Martinez.

Sodnik: Rosario Abisso

MILAN - EMPOLI 3:0 (0:0)

Piatek 49., Kessie 51., Castillejo 67.

TORINO - ATALANTA 2:0 (1:0)

Izzo 42., Falque 46.

Iličić (Atalanta) je igral vso tekmo.

FROSINONE - ROMA 2:3 (1:2)

Ciano 5., Pinamonti 80.; Džeko 30., 95., Pellegrini 31.

Krajnc je sedel na klopi Frosinoneja.

Preloženo:

LAZIO - UDINESE