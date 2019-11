Dvoboj Željka Milinovića in Andreja Ševčenka v Kijevu. Foto: EPA

Varovanci Srečka Katanca so si vstopnico za Belgijo in Nizozemsko priigrali v dodatnih kvalifikacijah, potem ko so v kvalifikacijski skupini zbrali 17 točk in osvojili drugo mesto za Norveško. Nato je sledil dvoboj z Ukrajino na čelu z zvezdniškim napadalnim dvojcem – Andrej Ševčenko in Sergej Rebrov.

Štiri dni pred dvobojem v ukrajinski prestolnici je bil na sporedu prvi obračun v Ljubljani. Ševčenko je v 33. minuti z mojstrskim udarcem z roba kazenskega prostora popeljal goste v vodstvo, toda v drugem polčasu je sledil preobrat. Najprej se je v 53. minuti izvrstno znašel najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Zlatko Zahovič, ki je prav tako z roba kazenskega prostora izenačil.

Pol ure pozneje pa je Mile Ačimović dosegel verjetno najbolj nepozaben zadetek v zgodovini slovenske izbrane vrste. Ljubljančan je s sredine igrišča kaznoval napako vratarja Aleksandra Šovkovskega.

Poročilo s tekme Ukrajina - Slovenija v Kijevu (1:1; 17. novembra 1999)

Zadnje minute tekme v Kijevu in intervju s Srečkom Katancem

Evforija na Brniku in sprejem v Ljubljani po uvrstitvi na Euro 2000

Na povratni tekmi v zasneženem Kijevu je Ukrajina povedla prek Rebrova, ki je natančno izvedel enajstmetrovko, v 76. minuti pa je po prostem strelu Zahoviča in odbiti žogi mrežo zatresel Miran Pavlin, ki je tako poskrbel za zgodovinsko uvrstitev na evropsko prvenstvo. Uspeh je generacija nadgradila dve leti pozneje, ko se je prvič prebila na svetovno prvenstvo.

Poročilo s tekme Slovenija - Ukrajina v Ljubljani (2:1; 13. novembra 1999)

Prvo tekmo je Slovenija na bežigrajskem stadionu dobila z 2:1. Foto: EPA

"Ti spomini so še vedno živi. Gol sem tudi kar nekajkrat pogledal. Res so to lepi spomini," je na slavnostnem dogodku NZS-ja "Hvala, generacije", kjer so počastili spomin na prvo uvrstitev na veliko tekmovanje, za TV Slovenija povedal Ačimović, ki je dodal: "Težko je bilo in tega smo se zavedali. Težko je bilo iti prek Ukrajine, Romunije in Rusije, ki so bile res dobre reprezentance. Trdo smo delali, smo verjeli in bili smo prava klapa. Pri nas je bilo res tako, kot pravimo, da gremo 'na glavo' in smo bili 'kot družina', fraze, ki jih danes radi uporabljamo v nogometu. Na igrišču smo bili kot eno in potem se je rezultat pokazal. Verjeli smo v uspeh in prebili led teh velikih tekmovanj."

Spomin Ačimovića in Pavlina na leto 1999

"Veliko dela je za tem. Veliko stvari se mora poklopiti in veliko kakovosti mora biti na enem kupu, da to uspe. Jaz sem na te dosežke reprezentance svoje generacije in ostalih, ki jim je uspel ta veliki met, zelo ponosen," je spomine obujal tedanji kapetan izbrane vrste Darko Milanič, Zahovič pa je pristavil: "Res so lepi spomini in tudi lepo jih je podoživeti. Da uvrstitev na veliko tekmovanje ni samoumevna stvar, mi, ki smo orali ledino, ko smo začeli leta 1991 igrati za reprezentanco, razumemo, saj je to vse prej kot lahko. Zato tudi podpiramo te nove fante, da bi imeli enake uspehe kot mi."