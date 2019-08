Adrian se je poškodoval med proslavljanjem osvojitve evropskega superpokala. Foto: EPA

"Navijač je skočil čez nekaj, spodrsnilo mu je in potem je zadel Adrianov gleženj," je dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp. Nemški strokovnjak je dodal, da je gleženj trenutno otečen, a da bodo še videli, ali bo Adrian do dvoboja s Southamptonom pripravljen. Vdor navijača na igrišče se je zgodil, ko so nogometaši proslavljali osvojitev prve letošnje lovorike. Do zmage nad Chealsejem so prišli po izvajanju najstrožjih kazni, kjer se je izkazal Adrian.

Navijač se je poskušal pridružiti ekipi pri proslavljanju, a ga je varnostnik zagrabil in ob tem mu je spodrsnilo. Zadel je več igralcev, najslabše pa jo je odnesel ravno vratar. "To je noro. Brez dvoma imamo radi svoje navijače, a naj nehajo to početi. Tudi ko smo igrali proti Cityju, je nekdo pritekel na igrišče. In v Norwichu. To ni smešno. Dekle v finalu Lige prvakov je zaslužilo veliko denarja. Kaj lahko naredimo?" je dodal Klopp.

Če Adrian ne bo pripravljen, bo med vratnicama stal tretji vratar Britanec Andy Lonergan. Prvi vratar Liverpoola Brazilec Allison še vedno zdravi poškodbo mečne mišice.