Leon Goretzka je z izjemnim volejem zatresel mrežo Leipziga, a gol za naslov prvaka ni obveljal. Foto: Reuters

Bavarci imajo dve točki naskoka in precej boljšo razliko v zadetkih. V zadnjem krogu potrbujejo točko proti Eintrachtu iz Frankfurta, ki pa se bori za četrto mesto in nastop v Ligi prvakov. Dortmundčani bodo gostovali v Mönchengladbachu, ki prav tako potrebuje točko za preboj v evropska tekmovanja.

V prvem polčasu na Red Bull Areni je imel dve priložnosti Serge Gnabry, vendar se je v 28. in 39. minuti izkazal vratar Peter Gulacsi.

Veliko veselje Goretzke je bilo prehitro. Videosodnik je opazil minimalen prepovedan položak Lewandowskega, ki ga s prostim očesom stranski sodnik nikoli ne bi zaznal. V prejšnjih sezonah bi bil Bayern že prvak ... Foto: Reuters

V 50. minuti je branilec Leipziga Ibrahima Konate zelo slabo izbil žogo z glavo, poslal jo je naravnost na nogo Leona Goretzke, ki jo je z volejem z 12 metrov zabil v mrežo. Serijski nemški prvaki so se že veselili, a vmešal se je videosodnik, ki je pri podaji do Roberta Lewandwoskega opazil, da je bil Poljak kakšen centimeter v prepovedanem položaju.

Gostitelji niso resneje ogrozili Svena Ulreicha. Precej bolj nevaren je bil Bayern, v 66. minuti je razigrani Gnabry stresel prečko. Rezervist Franck Ribery sedem minut pred koncem s peto ni uspel ukaniti Gulacsija, Lewandowski pa je s prostega strela s 17 metrov meril malce mimo vrat.

Čez dva tedna v Berlinu za pokalno lovoriko

Ekipi se bosta znova srečali v finalu nemškega pokala čez dva tedna v Berlinu, ko bodo rdeči biki močnejši, saj bo igral tudi Kampl.

Kovač: Morali bi osvojiti tri točke

"To je bil pravi derbi ekip z vrha lestvice. Večino tekme smo prevladovali in morali bi osvojiti tri točke. Nismo še osvojili prvenstva, zato bomo naslednji teden iztisnili vse iz sebe za naslov," je poudaril Niko Kovač, ki je bil jeseni že na izhodnih vratih, saj je Bayern zaostajal kar devet točk za Dortmundčani.



Niko Kovač je bil zelo nervozen v drugem polčasu. Zelo si je želel odločiti prvenstvo že danes. Foto: Reuters

V Münchnu je Bayern zadnjič potrdil naslov leta 2000, ko je Bayer iz Leverkusna seznacionalno izgubil v zadnjem krogu v Unterhachingu z 0:2. Na Allianz Areni igra od avgusta 2005 in niti enkrat še ni bilo odločilne tekme na tem stadionu v Frötmanningu.



Borussia trepetala za zmago do zadnje sekunde

V Dortmundu se je Christian Pulisic poslovil od navijačev z zadetkom z glavo v 41. minuti. Gostje iz Düsseldorfa so izenačili na začetku drugega dela, ko je Oliver Fink z glavo matiral Marwina Hitza. Thomas Delaney je v 53. minuti z levico unovčil podajo Maria Götzeja.

Lukebakio z bele točke mimo vrat

Po uri igre je imela Fortuna na voljo najstrožjo kazen. Hitz je podrl Dodija Lukebakia v kazenskem prostoru, napadalec je kar sam izvedel strel z enajstih metrov, vendar je žogo poslal mimo vrat. Osem minut pred koncem nov šok za goste. Adam Bodzek je pokosil Jadona Sancha in prejel neposredni rdeči karton.

Črno-rumeni so se od navijačev poslovili z zmago, ki je podaljšala upanje na naslov. Foto: Reuters

Sodnikov dodatek je bil napet. Najprej je Götze povišal na 3:1 po podaji Paca Alcacerja. Tri minute zatem je Dawid Kownacki znižal, rezervist Kenan Karaman pa je imel v 98. minuti celo priložnost za 3:3, vendar je streljal prek gola in Borussia ostaja v igri za naslov.

Hannover in Nürnberg v drugo ligo

Stuttgart je premagal Wolfsburg s 3:0 in si že zagotovil 16. mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščeno ekipo druge lige. Hannover in Nürnberg se selita med drugoligaše, med elito pa se vrača Köln.

33. krog:

HOFFENHEIM - WERDER 0:1 (0:1)

J. Eggestein 39.

BORUSSIA (D) - FORTUNA (D) 3:2 (1:0)

Pulisic 41., Delaney 53., Götze 92.; Fink 47., Kownacki 95.

RK: Bodzek 82./Fortuna

Lukebakio (Fortuna) je v 59. minuti z 11-m streljal mimo vrat.

BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE 1:1 (1:0)

Havertz 31.; Burgstaller 47.

Caligiuri (Schalke) je v 53. minuti zapravil 11-m.

RB LEIPZIG - BAYERN 0:0

Kampla zaradi rumenih kartonov ni bilo v postavi Leipziga.

STUTTGART - WOLFSBURG 3:0 (1:0)

Castro 45., Donis 55., Didavi 83.

AUGSBURG - HERTHA 3:4 (1:0)

Hahn 10., Gregoritsch 50./11-m, 70.; Plattenhardt 47., Grujić 66., Kalou 75., 93./11-m

HANNOVER - FREIBURG 3:0 (1:0)

Anton 39., Bebou 51., Walace 81.

NÜRNBERG - BORUSSIA (M) 0:4 (0:0)

Drmić 56., Muhl 63./ag, T. Hazard 65., Zakaria 80.

Nedelja ob 18.00:

EINTRACHT - MAINZ