Liverpool je za las ostal brez naslova angleškega prvaka, zato pa ima priložnost, da postane evropski prvak. Foto: Reuters

Ker vsi kažejo s prstom na Liverpool, bi bil tu zelo previden in morda celo razmišljal o tem, da ima večje možnosti Tottenham, ker bo manj obremenjen. Saša Jerković

"Vse govori v korist Liverpoola. Od leta 2013 je v medsebojnih dvobojih s Tottenhamom izgubil le eno tekmo. Vsi ga štejejo za favorita, poleg tega je vprašanje, s kakšno enajsterico bo igral Tottenham in kako je pripravljen Harry Kane. A ker vsi kažejo s prstom na Liverpool, bi bil tu zelo previden in morda celo razmišljal o tem, da ima večje možnosti Tottenham, ker bo manj obremenjen. Če Liverpool izgubi, bo to že četrti veliki poraz trenerja Jürgena Kloppa na finalnih tekmah," pred sobotnim finalom Lige prvakov razmišlja Saša Jerković (TV Slovenija).

Tottenham letos piše izjemno evropsko zgodbo, čeprav pred sezono in med sezono ni pripeljal nobene okrepitve in ima kratko klop. V osmini finala je izločil Borussio, v četrtfinalu Manchester City in v polfinalu s hat-trickom Lucasa Moure še Ajax. Foto: Reuters

Tottenham se je navadil biti brez Kana

Dejan Obrez, komentator tekem angleškega prvenstva, pravi, da je zanj Liverpool favorit, a ne izrazit: "Ker je že lani igral v finalu in plačal določeno ceno, mislim, da je letos v prednosti. Tottenham je na neki način že presegel svoje cilje in morda to podzavestno vpliva nanje. Res je, da se bo vrnil Kane, a ekipa se je zadnje čase navadila igrati brez njega. Seveda pa gre za izjemnega napadalca, ki bi vsaki ekipi prišel prav." Jerković: "Brez njega so prišli v finale in na povratni tekmi Ajaxu zabili tri gole. Trener Pochettino pravi, da si morajo pošteno povedati, kdo je sposoben igrati. Ker na tiste, ki imajo samo eno nogo, pač ne more računati."

Klopp je vedno slovel po napadalnem pristopu, a je malce spremenil miselnost oziroma način igre in skrbi tudi za obrambne naloge. Menim, da ima Liverpool več kot dovolj kakovosti in tudi posameznike, ki lahko s trenutkom navdiha rešijo tekmo. Zlatko Zahovič

Zahovič: Favorita ni

Zlatko Zahovič, ki je z Valencio leta 2001 igral v finalu Lige prvakov (Bayern je zmagal po streljanju enajstmetrovk), bo navijal za Liverpool. "Že v mladih letih mi je bil ta klub pri srcu, moj idol je bil Ian Rush." Da se bosta pomerila dva angleška kluba, mu ni najbolj všeč: "Raje bi videl da bi bila kluba iz dveh različnih držav, to bi dalo finalu večjo dimenzijo, a ni kaj, kdor je v finalu, je do tja prišel zasluženo." Kdo je favorit, Liverpool ali Tottenham? "Favorita ni, ekipi se zelo dobro poznata iz angleške lige."

Zahovičev idol je bil nekoč Valižan Ian Rush, ki je za Liverpool igral med letoma 1980 in 1987 ter 1988 in 1996. S 346 goli je najboljši strelec v zgodovini kluba. Foto: EPA

Liverpool je postal bolj pragmatičen

Bi lahko trenerja s čimer koli poskrbela za presenečenje? Zahovič: "Ne, težko bosta postavila sistem igre, ki bi presenetil nasprotnika. Liverpool je sicer postal bolj pragmatičen. Klopp je vedno slovel po napadalnem pristopu, a je malce spremenil miselnost oziroma način igre in skrbi tudi za obrambne naloge. Menim, da ima Liverpool več kot dovolj kakovosti in tudi posameznike, ki lahko s trenutkom navdiha rešijo tekmo." Tottenham? "Če bo Kane igral, je to tista dodana vrednost. Kapetan, ki mu vsi sledijo. Z njim bo imel Tottenham več možnosti."

Klopp se želi znebiti slabega slovesa

Klopp, ki je eden ključnih členov v uspešni Liverpoolovi zgodbi v zadnjih sezonah, je bil že trikrat v finalih evropskih tekmovanj, vedno je bil neuspešen. Je to lahko psihološka zavora za Liverpool? Dejan Obrez pravi, da ne: "Igralci o tem ne razmišljajo. Če že razmišljajo, potem razmišljajo o svoji statistiki, ne pa o Kloppovi." Malce drugače meni Saša Jerkovič: "Ko odpreš časopis in povsod bereš, da si favorit, se ti to malce usede v podzavest. Si predstavljate: 76. minuta, Tottenham povede z 1:0 in nehote se vprašaš, komu sem se zameril, da bom spet samo tisti, ki bo dobil medaljo za 2. mesto?"

Rekel bi, da je kar čudež, da so v finalu Lige prvakov in Evropske lige sama angleška moštva, glede na to, kako naporna liga je to že za nas, ki jo spremljamo. Dejan Obrez

Jürgen Klopp je z Borussio izgubil finale Lige prvakov leta 2013, lani je bil na zadnji stopnički do evropske krone neuspešen z Liverpoolom, s katerim je leta 2016 v finalu Evropske lige izgubil s Sevillo. Foto: EPA

Spomin na Tottenhamovo zmago 2:0 oktobra 2016

V letošnji sezoni angleškega prvenstva je Liverpool obakrat zmagal z 2:1. Pričakovati je spet napadalno usmerjeni Liverpool. "Liverpool ne zna igrati igrati drugače, tekmeca poskuša stisniti čim višje, sploh ko so spredaj Salah, Mane in Firmino. Zanimivejše je vprašanje, kako se bo Pochettino lotil dvoboja. Oktobra 2016 je na White Hart Lanu stisnil Manchester City in ga razbil (zanimivo, da so tisto tekmo odigrali brez Kana in da so začeli vsi igralci, ki so še vedno v klubu). Je pa to nevarna taktika, sploh proti ekipam, kakršen je Liverpool. Pochettino je bil proti Ajaxu prisiljen eksperimentirati, moral je na silo loviti rezultat, bil je še brez Kane. V igro je dal Llorenteja, dolge podaje so šle nanj, spuščal je žoge soigralcem, Lucas Moura pa je zabil hat-trick. Ne vem, ali si bo upal iti tako napadalno proti Liverpoolu. Po mojem ne, mislim, da bo raje malce zaprl igro in čakal tekmece."

Virgil van Dijk, ki je na začetku lanskega leta iz Southamptona prišel k redsom, je poveljnik Liverpoolove obrambe in eden najzaslužnejših, da se je moštvo spet prebilo do finala. Foto: Reuters

Še ena infarktna tekma? Najbrž ne.

Kakšen bo torej finale? Jerković: "Po verjetnostnem računu vsega tega, kar smo videli v tej sezoni, ne moremo še enkrat doživeti, namreč toliko preobratov. Vložek je prevelik, nobeni ekipi ni treba dati vsega na kocko. Pričakujem tekmo z ne preveč zadetki, klasični finale, ki bo ponudil taktičen nogomet." Dejan Obrez: "Mislim, da bomo gledali zanimivo tekmo in da bodo moji Angleži, tako pravim, ker že vrsto let komentiram Premier ligo, dokazali, da so zasluženo v finalu. Rekel bi, da je kar čudež, da so v finalu Lige prvakov in Evropske lige sama angleška moštva, glede na to, kako naporna liga je to že za nas, ki jo spremljamo."