38-letni švedski napadalec je marca 2018 okrepil nogometni klub iz Los Angelesa LA Galaxy, s katerim pa mu bo konec leta potekla pogodba. Za kalifornijske galaktike je skupaj dosegel 53 golov, od tega v letošnji sezoni 30.

Zlatan Ibrahimović se je marca 2018 preselil v Los Angeles, kjer mu je oziroma mu bo potekla pogodba. Dogovora o podaljšanju z vodstvom kluba ni dosegel. Foto: EPA

Garber: Star je 38 let in izbral ga je Milan

"Zlatan je res zanimiv človek. On je zaslužen, da imam veliko dela in vedno veliko prispelih sporočil v svojem elektronskem nabiralniku. Je tako vznemirljiv. Star je 38 let in ga je izbral AC Milan, eden najboljših klubov na svetu," je dejal Garber, ki glede odhoda Ibrahimovića v Evropo ni pustil nobenih dvomov.

Ibrahimović je že igral za nekdanjega italijanskega nogometnega velikana v letih od 2010 do 2012, ko je zabil 42 golov na 61 ligaških tekmah.

"Ibra" je kariero začel v rodnem Malmöju, nato pa jo nadaljeval v Ajaxu, Juventusu, Interju, Barceloni, Milanu, PSG-ju, pred selitvijo v Los Angeles leta 2018 pa je igral za Manchester United.

Milanu v novi sezoni ne gre, saj je po 11 krogih šele na 12. mestu.