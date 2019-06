Luka Petrič, Boštjan Janežič, Marko Radmilovič in Aljaž Golčer so analizirali finale Lige prvakov in finale Pokala Slovenije. Foto: Val 202

Liverpool je šestič osvojil naslov evropskega prvaka. V finalu v Madridu je z 2:0 premagal Tottenham, gostje oddaje Žoga je okrogla pa so se dotaknili junakov finala, dogajanja v Madridu in Kloppovega uspeha. Tekmo je močno zaznamovala enajstmetrovka, ki jo je Damir Skomina dosodil na začetku tekme.

Marko Radmilovič pravi, da se mu je v tistem trenutku Skomina zasmilil, saj je to strahotna odgovornost. "Kolikor vem, se ni posvetoval z VAR-sodnikom. To spada med tiste odločitve, ki niso enake, če se to primeri v 60. ali v prvi minuti. To je močno zaznamovalo tekmo." Navdušila ga je tudi predstava Virgila van Dijka v Liverpoolovi obrambi. Pošalil se je, da bi ga kot navijač Maribora rad videl v vijoličastem dresu, raje kot Ronalda ali Messija.

V novi epizodi boste več izvedeli tudi o gledalki, ki je pomanjkljivo oblečena pritekla na zelenico, in tovrstnih incidentih, pa tudi o kopici navijačev, ki so zaznamovali konec tedna v Madridu. Aljaž Golčer, ki je finale Lige prvakov spremljal v Madridu, pravi, da je bilo v španski prestolnici dogajanje zelo pestro. "Nogometni festival in dve navijaški območji sta popestrili dogajanje ob tekmi. Nihče ne ve, koliko Angležev je bilo v Madridu. Ko sem se pogovarjal z navijači, smo ugotavljali, da je imel vstopnico za tekmo vsak deseti navijač Liverpoola. Klubu je pripadlo 16.000 vstopnic, kar bi pomenilo okoli 150.000 navijačev Liverpoola, skupaj pa morda kakšnih 200.000 Angležev. Vzdušje je bilo odlično, dogodek je bil imenitno organiziran. Edino razočaranje za obiskovalce brez vstopnic je bilo, da zvečer v soboto ni bilo javnega predvajanja tekme."

Teden, ki je prinesel tri finale, je zaznamoval tudi sklepni del slovenskega nogometnega pokala. Olimpija je za lovoriko ugnala Maribor. Boštjan Janežič pravi, da je Olimpija zasluženo zmagala. "Safet Hadžič je spet razkril pragmatično igro Maribora. Olimpija je bila bolj napadalna. Bolj je dišalo po 3:0 kot pa 2:1. Mariborčani so bili jezni, nezadovoljni. Hadžić, ki ima kar nekaj podpore v garderobi, zna biti strog, čeprav se to navzven ne opazi." Radmilovič je dodal, da je kot navijač Maribora po porazu začutil žalost zaradi skromne predstave, saj ne vidi, da bi do začetka evropskih kvalifikacij Maribor dvignil raven igre. S tem se strinja tudi voditelj Luka Petrič, ki pravi, da je Maribor ob evropskih uspehih imel zgrajeno ekipo, letos pa jo bo poskušal preroditi v mesecu dni.

Slovensko reprezentanco čakata dve tekmi kvalifikacij za Euro 2020, v gosteh proti Avstriji in Latviji. Janežič pravi, da je Kek dober psiholog. "Skrbi poškodba Krhina, toda selektor se je oborožil z Denisom Popovičem, da bi okrepil položaj zadnjega vezista. Treningi bodo pokazali vse. Kek bo do zadnjega čakal na Krhina. Bolj optimistični so v slovenskem taboru glede pripravljenosti Benjamina Verbiča."

Optimistični so bili tudi gostje oddaje, saj nihče ni napovedal, da bo Slovenija v Celovcu izgubila.