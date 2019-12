Marko Brumen se je odločil za odstop. Foto: Aleš Oblak

Kamničani so v prešnjem tednu najprej izgubili na gostovanju pri portugalskem Sportingu in izpadli iz evropskega pokala CEV Challenge. Zanje je bil usoden zlati niz. Konec tedna sta se v slovenskem derbiju Lige Mevza, ki je štel tudi za državno prvenstvo, med seboj udarila Merkur Maribor in Calcit Volley. Po odličnem začetku, predvsem na račun zelo dobrih začetnih udarcev, so Kamničani popustili, v vrstah Maribora pa se je razigral v tem nizu izjemni Aljaž Herman, ki je poskrbel za preobrat, v končnici pa je k zmagi s 27:25 prispeval tudi Aljoša Bogožalec. Slednji je bil nezaustavljiv tudi v nadaljevanju, ob tem so odbojkarji Merkur Maribora tudi zelo dobro izvajali začetne udarce ter bili v ključnih trenutkih bolj zbrani od tekmecev. Slavili so s 3:0.

"Za nami je res odlična tekma, odločilo je veliko srce fantov, ki so danes stopili na igrišče. Res smo delovali kot ekipa, moram tudi res poudariti, da so fantje zdržali tekmo, saj imamo kar pet poškodovanih igralcev. Vsi so stisnili zobe, za kar gre zahvala tudi našemu fizioterapevtu, ki je opravil odlično delo. Hkrati pa ta zmaga pomeni dvojno, saj šteje tudi za državno prvenstvo, tako da v drugi del prvenstva nesemo 15 točk," je bil zadovoljen mariborski strateg Sebastijan Škorc. Trener gostov Brumen je po tekmi odstopil.

SREDNJEEVROPSKA LIGA (M)

12. KROG

MERKUR MARIBOR - CALCIT VOLLEY

3:0 (25, 21, 22)

Vrstni red: ACH Volley 24, Calcit Volley 19 ... Merkur Maribor 12 ...

Odbojkarice so odigrale 11., odbojkarji pa 13. krog pred enomesečnim odmorom. Igralke Luke Koper so si priigrale pomembne točke v boju za uvrstitev v modro skupino, torej med najboljše ekipe po rednem delu prvenstva. V gosteh pri ATK Grosuplju so bile uspešnejše z 1:3. Obračun so bolje začele domače igralke in povedle z 10:4, a je bil izid na 16. točki že poravnan, v končnici pa so Primorke zelo dobro blokirale in prišle do zmage. Drugi set je bil rezultatsko izenačen vse do sredine, tokrat so bile v zaključku prepričljivejše domače. Slednje so imele po odličnih začetnih udarcih Karin Pavič lepo prednost tudi v tretjem nizu (15:11), vodile so že z 18:13. Sledil je črn niz varovank Simona Krakarja, pri 19:19 sta bili ekipi poravnani, v končnici je stvari v svoje roke vzela izkušena Marina Cvetanović (17 točk) in Luko Koper popeljala v vodstvo z 2:1. V četrtem nizu so imele Grosupeljčanke znova vse v svojih rokah (15:9), a so vodstvo tudi tokrat zapravile in zmago prepustile gostjam.

"Danes bi morale zmagati, a žal v končnicah ni bilo razpoložene igralke, ki bi nize zaključila v našo korist. Igrale smo dobro, manjkal nam je samo zaključek. Sledi prekinitev prvenstva, v tem času se nam bodo zbistrile misli z željo, da bomo nadaljevale prvenstvo z boljšo igro, kot smo jo prikazale na tej tekmi," je dejala kapetanka ATK Grosuplja Anamarija Ahlin.

Novo zmago so po pričakovanjih dosegle odbojkarice SIP Šempetra, ki so bile prepričljivo boljše od Formisa. Do zmage je prav tako prišel še vedno zdesetkani Calcit Volley, a je imel na gostovanju v Ankaranu kar nekaj težav z borbenimi Primorkami. Derbi 11. kroga med Gen-i Volleyjem in Novo KBM Branik bo odigran 11. januarja.

1. DOL (Ž), 11. krog

FORMIS - SIP ŠEMPETER

0:3 (-15, -12, -18)

ANKARAN - CALCIT VOLLEY

1:3 (-11, -23, 25, -19)

ATK GROSUPLJE - LUKA KOPER

1:3 (-20, 20, -20, -20)

Sobota, 11. januarja:

GEN-I VOLLEY - NOVA KBM BRANIK

Vrstni red: Nova KBM Branik, GEN-I Volley in Calcit Volley po 21, SIP Šempeter 18, ATK Grosuplje 13, Ankaran 12, Luka Koper 10, Formis 1.

V 13. krogu moškega prvenstva se je kar šest od skupno 17 odigranih nizov zaključilo na razliko, zadnji, četrti, na tekmi med Salonitom Anhovo in Hišo na kolesih Triglav celo z rezultatom 29:31. Sašo Rop, trener ekipe Hiša na kolesih Triglav, je po obračunu, v katerem so se kar trije nizi zaključili na razliko, povedal: "To je bila za nas tekma za preživetje in za ohranitev upanja za uvrstitev v modro skupino. Salonitu se je poznalo, da jim ta tekma ne pomeni toliko kot nam. Naši fantje so do konca verjeli in na koncu smo le odnesli tri pomembne točke iz Kanala." Ta tekma je bila tudi sicer v središču pozornosti, saj se Kranjčani krčevito borijo za mesto, ki še vodi v modro skupino, a jim kljub zmagi z 1:3 na gostovanju v Kanalu ni šlo na roke slavje Panvite Pomgrad, ki je med tednom na težkem gostovanju presenetila vodilni Merkur Maribor in se veselila zmage z 2:3 ter dragocenih dveh točk.

Manj motivirani kot navadno so bili tokrat tudi odbojkarji Krke, ki so si že pred časom zagotovili nastope v modri skupini, v kateri bosta igrala tudi ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley, ki sta doslej nastopala le v srednjeevropski ligi in evropskih pokalih. Dolenjci so tokrat gostovali pri Črnučah, gledalci pa so videli tri napete nize ter bolj zbrano igro Ljubljančanov. "Po prejšnji soboti, ko smo bili blizu zmagi in izgubili dve točki proti Salonitu, smo tokrat stopnjevali in bili uspešni. Predvsem me veseli, da se nismo predali razmišljanju, da da tekma nič ne pomeni v nadaljevanju sezone. Za nas ta zmaga veliko šteje in danes smo naredili veliko pozitivnega za naprej," je bil vesel črnuški strateg Zoran Kedačič.

Pomemben medsebojni obračun so dobili tudi odbojkarji Hoč, ki so bili v gosteh pri Šoštanju Topolšici boljši z 2:3 in na prvenstveni lestvici zdaj zasedajo 6. mesto.

1. DOL (M), 13. krog

MERKUR MARIBOR - PANVITA POMGRAD

2:3 (-20, -18, 15, 19, -11)

ČRNUČE - KRKA

3:0 (22, 25, 23)

SALONIT ANHOVO - HIŠA NA KOLESIH TRIG.

1:3 (-28, -28, 17, -29)

ŠOŠTANJ TOPOLŠICA - HOČE

2:3 (25, -26, 22, -20, -6)

Vrstni red: Merkur Maribor 34, Salonit 30, Krka 23, Pomgrad 21, Hiša na kolesih 20, Hoče 12, Črnuče 10, Šoštanj