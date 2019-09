Tri dni pred EP so prodali več kot 20.000 vstopnic, zeleni spodnji ring dvorane bo vsaj na tekmi z Rusijo poln, število prodanih vstopnic pa se povečuje iz dneva v dan. Prireditelji upajo, da bo odziv javnosti še boljši z vsako tekmo in z uspehi Slovenije. Foto: Aleš Oblak

Evropsko prvenstvo bomo v Sloveniji gostili prvič, v ljubljanske Stožice v okviru skupine C prihajajo Belorusija, Finska, Turčija, Severna Makedonija in Rusija, v nadaljevanju bomo pri nas priča še obračunom osmine finala in četrtfinala, na sporedu bo tudi polfinale.

Slovenci so pripravljeni na začetek evropskega prvenstva. Foto: Aleš Oblak

Končno bomo začeli. Po štirih mesecih trdega dela je lepo, da bomo začeli. Pričakujemo, da bomo pokazali našo najboljšo odbojko. Imamo nekaj manjših težav, a na to smo navajeni. Telesno smo zelo dobro pripravljeni, psihično tudi, taktično prav tako. Pripravljeni smo, da dobro odigramo. Alberto Giuliani, selektor Slovenije

Odbojkarsko mrzlico je že moč čutiti, kako veliko naši doslej daleč najboljši odbojkarski generaciji pomeni domače evropsko prvenstvo, je lepo orisal reprezentančni podajalec Dejan Vinčić: "Pozitivne vibracije in pozitivni občutki so prisotni. Nikoli nismo bili v situaciji, da igramo tako veliko tekmovanje doma. Zveza je naredila fenomenalno delo s promocijo odbojke, z vsem, kar se dogaja okoli in mislim, da nas čaka najlepše in najbolje organizirano prvenstvo do sedaj. Vemo, da nismo najbogatejša zveza, smo pa definitivno najbolj delovna, tako s strani igralcev, kot s strani vodstva, od predsednika naprej in vsi že komaj čakamo, da se začne. Štirinajstega maja smo se zbrali in spet podredili celotno poletje reprezentanci, grbu, Sloveniji in mislim, da smo dobro pripravljeni. Tisto, kar je najpomembnejše pa je, da smo zdravi in da ostanemo zdravi skozi celotno evropsko prvenstvo"

Ti fantje so desetletje in več, nekateri tudi 15 let, na voljo Sloveniji, reprezentanci. V vseh letih so prinesli ogromno veselja vsem nam. To, da jih podpremo, jim enostavno dolgujemo. Metod Ropret, predsednik OZS-ja

Po besedah srednjega blokerja Alena Pajenka pritiska v našem taboru za zdaj še ne čutijo preveč, a se zavedajo, da ekipe v Ljubljano vse prihajajo z enakim ciljem: "Na evropskem prvenstvu ne bo lahkih nasprotnikov, vsaka tekma bo »na nož«. Vsi bodo prišli še bolj okrepljeni in to samo pomeni, kako resno jemljejo evropsko prvenstvo. Mi ga igramo doma in tudi mi bomo vse skupaj vzeli najbolj resno."

Drugi reprezentančni bloker, Jan Kozamernik, ki je z izbrano vrsto igral že na evropskem prvenstvu pred štirimi leti, ko so Slovenci s srebrnim odličjem zabeležili enega največjih uspehov našega ekipnega športa, dogajanje pred prvenstvom spremlja z navdušenjem in si želi polne Stožice: "Malo se že nabira in lepo je videti, da se ta vročica stopnjuje. Prav vesel sem, da bomo imeli to evropsko prvenstvo doma, prav veselim se že začetka. Prva tekma nas čaka proti Belorusom in videli smo že, da gre za dobrega nasprotnika, ki ga ne smemo podcenjevati. Treba bo priti na tekmo zbran, odigrati po najboljših močeh in potem še stopnjevati formo skozi tekmovanje. Navijači so vedno dobrodošli. Več rok, kot jih bo skupaj ploskalo, toliko lažje bo nam. Zelo se že veselim polne Arene Stožice in upam, da v izločilnih bojih res napolnimo to dvorano in po dolgem času vidimo polne Stožice in zaigramo pred toliko gledalci, ker bo to res poseben dogodek."

Tudi Klemen Čebulj je prepričan, da bo, če bo že trema, ta pozitivna, domače EP pa dodaten motiv: "Vsi že nekako s pozitivnim pričakovanjem čakamo na EP. Vemo, da smo štiri mesece delali skupaj in smo že nestrpni. Delali smo po našem sistemu, kot smo se pripravljali za vsa tekmovanja v tem poletju. Mogoče je razlika samo ta, da smo bili še kanček bolj zbrani in da je bilo malo več pritiska s strani strokovnega štaba." Izpostavil pa je tudi povezanost igralcev: "Naša energija, pozitivna energija, ki jo gojimo v vseh letih, je prišla tudi na EP. Naša ekipa je najbolje pripravljena in smo se povezali. Postali smo nekakšna družina, poznamo se še bolje kot pred dvema letoma ali lani. Veliko smo se pogovarjali in se družili, to je zelo pozitivna stvar."



Selektor Slovenije Alberto Giuliani si je oddahnil, ker je odštevanja skoraj konec. Foto: Aleš Oblak

Selektor Alberto Giuliani še toliko bolj kot odbojkarji razmišlja o nasprotnikih in verjame v svoje fante, ki so se v letošnji sezoni že dokazali z uvrstitvijo v elitno Ligo narodov: "Pripravljeni smo, delamo v skladu s programom. Telesna kondicija je dobra, mentalno stanje je dobro, prav tako je dobra tudi tehnična pripravljenost. Pripravljeni smo na prvenstvo. Za zdaj smo povsem osredotočeni na prvo tekmo, ki je lahko zelo nevarna. Gre za prvo tekmo na prvenstvu in gre za Belorusijo, ki je zelo dobra ekipa. Videli smo jo v kvalifikacijah za Ligo narodov, zdaj pa prihaja še okrepljena, in sicer z enim srednjim blokerjem in z zelo dobrim korektorjem. In zato je naš fokus na prvi tekmi in samo na prvi tekmi."

EVROPSKO PRVENSTVO 2019 Skupina A Skupina B (Montpellier): (Antwerpen): FRANCIJA BELGIJA ITALIJA SRBIJA BOLGARIJA NEMČIJA PORTUGALSKA SLOVAŠKA GRČIJA ŠPANIJA ROMUNIJA AVSTRIJA Skupina C Skupina D (Rotter- (Ljubljana): dam/Amsterdam): SLOVENIJA NIZOZEMSKA RUSIJA POLJSKA FINSKA ČEŠKA TURČIJA ESTONIJA MAKEDONIJA UKRAJINA BELORUSIJA ČRNA GORA V osmino finala se uvrstijo najboljši štirje iz vsake skupine.

"Želimo čisto polne Stožice"

O domačem evropskem prvenstvu je spregovoril tudi Metod Ropret in povedal, da je Slovenija, ki bo EuroVolley gostila skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko, pripravljena. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije je tudi poudaril, da si odbojkarji zaslužijo vso podporo.

"Pričakujem izjemen dogodek in pričakujem Slovenijo, ki bo stala za temi fanti. Moram reči, da so si z desetletjem in več neprekinjenega igranja za reprezentanco, brez ugovorov, brez opravičil in česar koli, to enostavno zaslužili in da jim vsi skupaj enostavno to dolgujemo. V nekatere stvari glede prvenstva sem prepričan, zagotovo v to, da bo prvenstvo organizirano na najvišji ravni, saj to enostavno znamo in za to imamo tudi izjemne pogoje. Drugo, kar od prvenstva pričakujem, gre v dve smeri, eno je tekmovalna plat, po kateri v prvi vrsti pričakujem dobre igre naše reprezentance ter seveda tudi vrsto zmag ali pa kar največ, če se le da, kar vse. Po drugi strani pa sem z vidika obiska in dvorane prepričan, da bodo dobre igre naših fantov, nenazadnje tudi podpora medijev doprinesle, da bodo iz dneva v dan bolj in na koncu tudi čisto polne Stožice."

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

Četrtek ob 14.30:

TURČIJA - RUSIJA

Ob 17.30:

FINSKA - SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

Petek ob 17.30:

SEVERNA MAKEDONIJA - TURČIJA

Ob 20.30:

BELORUSIJA - RUSIJA

Sobota ob 17.30:

SEVERNA MAKEDONIJA - RUSIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - FINSKA

Nedelja ob 17.30:

BELORUSIJA - FINSKA

Ob 20.30:

TURČIJA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 16. september, ob 17.30:

RUSIJA - FINSKA

Ob 20.30:

BELORUSIJA - SEVERNA MAKEDONIJA

Torek, 17. september, ob 17.30:

SLOVENIJA - SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.30:

TURČIJA - BELORUSIJA

Sreda, 18. september, ob 17.30:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 20.30:

FINSKA - TURČIJA