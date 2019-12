Alen Pajenk (Czarni Radom) je dosegel 11 točk, kar pa ni bilo dovolj za zmago proti ekipi PGE Skra Belchatow. Foto: FIVB

Selektorja Alberta Giulianija lahko še najbolj skrbi poškodba gležnja Gregorja Ropreta. V Italiji se je nadaljevalo tamkajšnje prvenstvo. Jan Kozamernik je k novi zmagi Milana, tokrat nad Cisterno, prispeval osem točk, sedem jih je dosegel z blokom. Jani Kovačič je v dresu Ravenne tokrat sprejemal 50-odstotno, njegova ekipa pa je morala v gosteh s 3:2 priznati premoč Piacenzi. Trentino v 12. krogu ni imel veliko dela s Soro, Klemen Čebulj je ob 56-odstotnem napadu dosegel devet točk.

V 11. krogu prvenstva za ženske je Novara s 3:1 odpravila Perugio, Iza Mlakar je tekmo začela in v prvih dveh nizih zbrala šest točk. Lana Ščuka je tokrat za Pomi Casalmaggiore odigrala celo tekmo, na kateri je zelo dobro sprejemala ter k zmagi nad Cuneom s 3:0 prispevala šest točk. Eva Pogačar za Filottrano tudi tokrat ni nastopila.

31 točk Tončka Šterna

Na Poljskem je Czarni Radom odigral tekmo 12. kroga proti PGE Skra Belchatowu in klonil z 1:3, zelo dobro je igral Alen Pajenk in dosegel 11 točk, podajalec Dejan Vinčić je dodal dve. Tonček Štern je v obračunu Visle Bydgoszcz s Šlepsk Malowim s 53-odstotnim napadom dosegel kar 31 točk, a tudi to ni bilo dovolj za več kot poraz z 2:3. LKS Lodž Eve Mori je tokrat klonil v gosteh pri Bielsko-Biali, slovenska podajalka pa je zbrala kar sedem točk, od tega tri z začetnim udarcem.

V Franciji se ta krog prvenstva ni dobro iztekel za Gregorja Ropreta. Njegov Nantes Reze je z 1:3 izgubil z Rennesom, slovenski podajalec pa si je v tretjem nizu podobno kot NBA-zvezdnik Luka Dončić poškodoval gleženj in ni mogel nadaljevati tekme. Več sreče je imel Jan Klobučar z Narbonnejem, ki je slavili na gostovanju pri Seteju, slovenski sprejemalec pa je tokrat priložnost dobil le v četrtem nizu.

Monika Potokar je bila z 22 točkami najzaslužnejša za zmago Pnathinaikosa na gostovanju pri Pannaxiakosu. Foto: Aleš Oblak

V nemškem prvenstvu je United Volleys Frankfurt Urbana Tomana vknjižil novo zmago, s 3:1 je bil uspešnejši od Herrschine, slovenski prosti igralec je sprejemal z 58-odstotnim sprejemom. Sašo Štalekar je prav tako prišel do zmage s Hypo Tirolom, ki je bil v gosteh pri Giesnu uspešnejši z 1:3. Štalekar je v igro vstopil v četrtem nizu in z dvema napadoma dosegel dve točki.

Žiga Štern je v grškem prvenstvu s Foinikasom Syroyjem gladko zmagal nad Elpisom, a slovenski odbojkar tokrat ni igral, saj mu je strokovni štab namenil nekaj počitka.

Slovenski obračun v Romuniji

V romunskem prvenstvu je bil na sporedu slovenski obračun. Medgidia Sare Najdič, ki je v zadnjem obdobju vknjižila vse prvenstvene zmage, tokrat ni bila kos Stiinti Bacau s Tino Grudina. Najdičeva tokrat ni dosegla točk, Grudina jih je v statistiko vpisala devet, od tega pet z napadom.

Monika Potokar se je izkazala z 22 točkami in se s Panathinaikosom veselila zmage z 2:3 na gostovanju pri Pannaxiakosu, PAOK Darje Eržen (11 točk) pa je bil v gosteh z 1:3 prepričljivejši od Porfirasa.

V azijskih prvenstvih je že med tednom nastopila Saša Planinšec in z Zhejiangom zmagala, tokrat s 3:0 nad Fujianom. Naša blokerka je dosegla sedem točk, šest z napadom. Na Japonskem je Mitja Gasparini v minulem tednu z Nagojo dvakrat izgubil, najprej s 3:2 proti ekipi FC Tokyo, naš korektor je dosegel 17 točk, nato še s 3:0 proti ekipi Panasonic Panthers, ko je Gasparini vpisal 25 točk.

Tri ekipe že v modri skupini

V državnem prvenstvu se moštva v moški 1. DOL počasi bližajo koncu rednega dela, po katerem so si nastop v modri skupini že zagotovili Maribor, Salonit Anhovo in Krka, boj za četrto mesto je še odprt. Pri dekletih so ekipe odigrale 10. krog tekmovanja.

Odbojkarji Panvite Pomgrad so v 12. krogu zanesljivo premagali Šoštanjem Topolšico, ki je še vedno brez zmage, Krka, ki si je z novo zmago že zagotovila uvrstitev v modro skupino, je bila prepričljivejša od Hoč. Ekipa Hiša na kolesih Triglav je morala že med tednom na domačem igrišču z 0:3 priznati premoč vodilnemu Mariboru. Ta je na lestvici še za točko povečal prednost pred Salonitom, saj so Kanalci nekoliko nepričakovano oddali točko Črnučam, ki so imele lepo priložnost celo za zmago. Ljubljančani so namreč v petem nizu vodili že s 13:9, nato pa nikakor niso mogli zaključiti svojih napadov. Primorci so to izkoristili in z delnim izidom 0:6 prišli do preobrata in zmage z 2:3.

Pri ACH-ju v dvoboju proti Mariboru zaradi poškodbe zapestja ni igral Jan Pokeršnik. Uspešno ga je nadomestil Andrej Flajs. Foto: ACH Volley

V vrstah Črnuč je z 21 točkami navdušil Žiga Čopi, še 17 jih je dodal Martin Valenčič, na drugi strani mreže pa je 18 točk nanizal Fran Peterlin, 17 jih je k zmagi Salonita Anhovo prispeval Matic Vrtovec. Velja še omeniti 11 asov ljubljanske vrste in 11 blokov Kanalcev. "Borili smo se po najboljših močeh in prikazali eno od najboljših predstav na domačih tekmah. Škoda, osvojili smo točko, lahko bi dve. V petem nizu žal nismo mogli zaključevati žog v napadu. Čestitam nasprotniku za zasluženo zmago," je dejal domači strateg Zoran Kedačič.

V Šempetru zmanjkalo elektrike

Pri dekletih so gledalci v Šempetru lahko spremljali izredno zanimiv obračun med domačim SIP Šempetrom in Novo KBM Branik. Gostiteljice so srečanje začele zelo dobro in s 25:22 osvojile prvi niz, v drugem so jim slovenske prvakinje, predvsem na račun dobrih začetnih udarcev, vrnile z enako mero. V razburljivem tretjem nizu, ki so ga zaznamovali številni preobrati v rezultatu, je pri vodstvu Mariborčank z 19:20 v dvorani zmanjkalo elektrike, srečanje je bilo prekinjeno in ga bosta moštvi predvidoma odigrali januarja.

Maribor proti Ljubljančanom brez možnosti

V okviru srednjeevropske lige Mevza sta se srečala ACH Volley Ljubljana in Maribor. Slovenski prvaki so tudi brez poškodovanega Jana Pokeršnika prišli do prepričljive zmage s 3:0 (19, 19, 21). Izkazal se je predvsem Petar Đirlić (21 točk), dobro je na poziciji srednjega blokerja igral Uroš Pavlović (12 točk), pri Mariboru pa sta po 13 točk dosegla Aljoša Bogožalec in Rok Možič. "Andrej Flajs je dobil priložnost namesto Pokeršnika in jo tudi dobro izkoristil. Vsak je prispeval svoj delež, upam pa, da se v ekipo kmalu vrne Pokeršnik, ki ima poškodovano zapestje. Tudi Vučićević je bil sedaj dva dni bolan, a bomo za gostovanje v Rusiji že nared," je dejal Matija Pleško.

ACH Volley Ljubljana je tako le še potrdil prvo mesto v razvrstitvi Mevza, na drugem mestu je še vedno Calcit Volley, s petimi točkami zaostanka, Maribor je šesti. Kamničani so bili tokrat prosti.

Oslabljene igralke Calcita so v domači dvorani izgubile obračun z Jedinstvom iz Brčkega. Foto: Klemen Brumec

Poraz oslabljenih Kamničank

Pri dekletih si je Nova KBM Branik z osmo zaporedno zmago, tokrat nad hrvaškim moštvom OK Kaštela, že zagotovila uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice, na katerem bodo kot gostiteljice igrale tudi odbojkarice Gen-i Volleyja. Te so tokrat sicer klonile proti zagrebški Mladosti (3:0). Tretja slovenska ekipa v prvenstvu Mevza, Calcit Volley, v izredno okrnjeni zasedbi, brez Olivere Brulec Kostić, Lucy Charuk in Katje Mihalinec, ni imela veliko možnosti proti ekipi ŽOK Bimal-Jedinstvo iz Brčkega. Kamničanke so klonile z 1:3 in imajo zdaj enako število točk kot Goričanke, ki sicer zasedajo tretje mesto v razvrstitvi.

"Začeli smo dobro, nadaljevanje žal ni bilo več tako uspešno. V prvem nizu smo dobro servirali, gostje nekaj slabše sprejemale, vedeli pa smo, kakšna ekipa so. Imajo stabilen sprejem in ko jih s servisom nismo več odmaknili od mreže, je ob njihovi dobri podajalki naših upov po boljšem izidu bilo konec. V drugem in tretjem nizu v končnici nismo našli pravi rešitev, v četrtem pa smo popolnoma popustili," je povedal kamniški strateg Gregor Rozman.