Iza Mlakar je poskrbela za izjemno odmeven prestop. Foto: Aleš Oblak

Izvrstna 23-letna odbojkarica je sedem let igrala za ekipo Nova KBM Branik, od katere se je poslovila z naslovom slovenske prvakinje, zdaj pa je z italijanskim podprvakom podpisala enoletno sodelovanje.

"Za mano je sedem sijajnih, a tudi napornih sezon. Vesela sem, da odhajam veliko zrelejša, kot sem bila pred štirimi leti, ko sem začutila željo po igranju v tujini, vendar sem zaradi študija medicine, ki sem ga vsa štiri leta usklajevala z odbojko, v Mariboru tudi ostala. Zdaj odhajam ponosna na vse, kar sem tukaj v Sloveniji dosegla, in se hkrati veselim novih izzivov," je povedala Mlakarjeva.

"Igor Volley Novara mi je ponudil priložnost, ki sem jo z veseljem sprejela, saj verjamem, da bo to nov mejnik v moji karieri in podlaga za nadaljnji lastni razvoj. S klubom sem sklenila enoletno pogodbo. Igranje za takšen klub je zame velika čast in zavedam se, da hkrati tudi velika odgovornost. Tam se bom morala znova dokazati," je dodala korektorica slovenske reprezentance.