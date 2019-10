Kamničanke nadaljujejo z dobrimi predstavami. Foto: Aleš Oblak

Kamničanke so po zmagi nad branilkami naslova dobile še obračun proti lanskim podprvakinjam (3:1). Prvi niz so prepričljivo dobile Kamničanke, v drugem so imele več težav, tudi zato, ker je Gregor Rozman priložnost za igro ponudil igralkam s klopi, spremljali pa smo tudi zanimiv tretji niz, ki je šel v roke Novogoričankam.



"Prvi niz smo odigrali na zelo visoki ravni in ni bil realni pokazatelj moči na igrišču. Vedeli smo, da v nadaljevanju težje, vesel pa sem, da so dekleta v drugem nizu izkoristila že prvo zaključno žogo, kar nam je omogočilo vodstvo z 2:0 v nizih. V nadaljevanju smo preizkusili še nekatere druge taktične zamisli in glede na prikazano in videno lahko s pozitivno oceno ocenimo današnjo tekmo. Najbolj pomembno je, da smo prišli do druge zmage v nizu, pred nami pa so že nove preizkušnje," je povedal Rozman.



Odbojkarji Maribora so si s tretjo zmago zagotovili vrh prvenstvene lestvice, s katerega so izrinili prav Salonit Anhovo (3:0). Varovanci Sebastijana Škorca so obračun pred več kot 300 gledalci začeli neprepričljivo, privoščili so si tudi precej napak, nato pa so dvignili raven začetnih udarcev in igre v bloku in obrambi, razpoloženi Donik, Možič, Detela in Mulec pa so nizali točke v napadih.



"Tekma je bila napeta že na začetku, pričeli smo jo nervozno, saj smo naredili kar nekaj napak na servisu. V nadaljevanju smo igrali dobro, saj nismo imeli večjih težav pri organizaciji napada in smo lahko igrali svojo hitro igro ter prihajali do točk. Bili smo boljši in tri točke so zasluženo ostale doma," je dejal Žiga Donik. V vrstah Primorcev sta bila znova najbolj nevarna Peterlin in Vrtovec, ki sta dosegla 14 oziroma 11 točk.



3. krog (M)

PANVITA POMGRAD - KRKA

3:2 (-24, 22, 19, -21, 6)



ŠOŠTANJ - ČRNUČE

0:3 (-14, -19, -14)



HOČE - HIŠA NA KOLESIH

3:2 (17, -22, 23, -19, 11)



MARIBOR - SALONIT ANHOVO

3:0 (18, 22, 20)



Vrstni red: Maribor 8, Salonit 6, Črnuče, Panvita Pomgrad in Krka po 5, Hiša na kolesih 4, Hoče 3, Šoštanj 0.



ACH Volley in Calcit Volley se bosta preostalim osmim ekipam pridružila po prvem delu, ki se bo končal januarja.

2. KROG (Ž)

SIP ŠEMPETER - ANKARAN

1:3 (-15, 19, -17, -21)



FORMIS - ATK GROSUPLJE

1:3 (20, -17, -21, -15)



CALCIT VOLLEY - GEN-I VOLLEY

3:1 (10, 23, -23, 18)



LUKA KOPER - NOVA KBM BRANIK

1:3 (21, -18, -17, -13)



Vrstni red: ATK Grosuplje in Calcit Volley po 6, GEN-I Volley, Nova KBM in Ankaran po 3, SIP Šempeter 2, Luka Koper 1, Formis 0.