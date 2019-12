Slovenski prvaki bodo morali nocoj premagati Kuzbas Kemerevo, če bo želel napredovati iz skupine. A to bo izjemno težko. Foto: www.alesfevzer.com

V hali Tivoli je skoraj 3.000 gledalcev, ekipi trenutno igrata tretji niz. Slovenci vodijo z 2:0.

V prvem je ACH povedel z 10:8, gostje so nato osvojili štiri točke zapored, toda slovenski prvaki so spet prevzeli pobudo (20:18) in z uspešno akcijo Jana Pokeršnika izkoristili prvo žogo za niz (25:23). ACH je krasil dober servis, odlično sta igrala zlasti srbska igralca Božidar Vučičević in Andrija Vilimanović.

V drugem nizu je ACH Volley še stopnjeval ritem in s petimi zaporednimi točkami povedel z 18:10, niz pa dobil kar na 16.

Izkušnje ACH-ja z ruskimi ekipami niso dobre. V enajstih sezonah so izgubili vseh deset tekem, praviloma s 3:0. Pri Kuzbasu danes ne igra izjemni ruski reprezentant Viktor Poletajev.

LIGA PRVAKOV, skupina B, 2. krog, danes ob 18.00:

ACH VOLLEY - KUZBAS KEMEROVO (RUS)

2:0 (23, 16, -)

Ob 19.00:

FAKEL NOVI URENGOJ (RUS) - BERLIN RECYCLING VOLLEYS

Vrstni red: Kuzbas Kemerevo in Berlin po 3, ACH Volley in Novi Urengoj 0 točk.