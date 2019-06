Mariborčanke bodo igrale v Ligi prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com

"Klub si je sodelovanje v rednem delu Lige prvakov zagotovil na podlagi dobrih rezultatov pretekle sezone in položaja Slovenije na lestvici CEV za evropske pokale. Trenutno ekipa za prihodnjo sezono še ni sestavljena, saj je kadrovanje v polnem teku in bo več znanega v prihodnjih tednih. V klubu smo navdušeni, saj bo v mestu Maribor po dolgih letih ponovno mogoče spremljati klubsko odbojko najvišjega evropskega ranga, saj nas čakajo kar tri domače tekme z najboljšimi evropskimi ekipami," so zapisali v sporočilu za javnost pri Novi KBM Braniku. Mariborčanke so konec aprila 16. osvojile naslov državnih prvakinj.

Mlakarjeva, kot kaže, k evropskim prvakinjam

Po poročanju italijanskega časnika Corriere di Novara naj bi dozdajšnja članica Nove KBM Branika in najboljša igralka finala državnega prvenstva Iza Mlakar kariero nadaljevala pri letošnjih evropskih prvakinjah, ekipi AGIL Volley iz Novare. Manjka le še uradna potrditev kluba, ki je v italijanskem prvenstvu v tej sezoni zasedel drugo mesto.