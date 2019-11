Glede na srebrno postavo z evropskega prvenstva je slovenska reprezentanca doživela le eno spremembo. Foto: BoBo

Glede na evropsko prvenstvo, na katerem so Slovenci osvojili srebrno medaljo, večjih sprememb ni. Zaradi poškodbe kolena na seznamu ni sprejemalca Alena Šketa, ki ga bo nadometil 17-letni odbojkar Maribora Rok Možič.

Izbrana vrsta, v kateri je 14 odbojkarjev, se bo na pripravah zbrala 27. decembra v Ljubljani. Pred odhodom v Berlin bodo Slovenci odigrali tri pripravljalne tekme z Nizozemsko.

Olimpijski kvalifikacijki turnir bo potekal od 5. do 10. januarja. V skupinskem delu se bodo Slovenci najprej pomerili z Belgijo, sledila bosta obračuna z Nemčijo in Češko. V polfinale vodita prvi dve mesti. V drugi skupini bodo igrale Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska.

Na olimpijske igre se bo uvrstil le zmagovalec turnirja.

Z Evropske odbojkarske konfederacije so sporočili, da so organizatorji turnirja v Berlinu začeli s prodajo vstopnic. Navijačem so na voljo dnevne vstopnice po 30 evrov v prvem in 17,5 evrov v drugem sektorju, pri čemer je nemška zveza slovenskim navijačem v dvorani Max-Schmeling-Halle namenila sektor H.

Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci/napadalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Žiga Štern, Rok Možič

Korektorja: Mitja Gasparini, Tonček Štern

Blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Matic Videčnik

Libera: Jani Kovačič, Jan Klobučar