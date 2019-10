Zadnji niz je Salonit dobil s 15:12. Foto: Aleš Oblak

Odbojkarji Salonita so na Dolenjsko pripotovali po tretjo prvenstveno zmago, Krka pa si je po dveh zaporednih porazih v petih nizih želela zagotoviti drugo. Na tekmi polni preobratov so se v uvodu bolj izkazali Primorci, saj je nervoza v vrstah gostiteljev botrovala slabšemu sprejemu začetnih udarcev in posledično napakam v napadu, obenem so odbojkarji Salonita Anhovo tudi uspešno zaključevali protinapade. V drugem nizu so Novomeščani dvignili raven igre ter z dobro igro Lindiča v bloku ter pomembnima zaključkoma Kosmine in Kumra dobili drugi niz. Za zmago v tretjem setu je poskrbela predvsem kanalska naveza Vrtovec-Peterlin-Čabarkapa, a so Dolenjci vrnili z enako mero ter s točkami Drobniča, Kosmine in Kumra izsilili peti niz. Ta je bil po pričakovanjih precej dramatičen. Kanalci so v zaključku niza uspeli unovčiti nezbranost tekmecev in se veselili zmage s 15:12.

"V zaključku tekme smo bili spet nekoliko preveč nervozni. Preveč smo se obremenjevali z rezultatom in ne z našo igro. Na koncu nam je znova, že tretjič v tej sezoni, malo zmanjkalo, da bi osvojili peti niz," je dejal prosti igralec Krke Anže Borin.

Črnučani so se na domačem parketu dobro upirali vodilnemu Mariboru in tekmecem odščipnili niz, Panvita Pomgrad je pred domačimi navijači vknjižila prepričljivo zmago nad Hočami, odbojkarji Hiše na kolesih Triglav pa so v še enem napetem obračunu v tem krogu strli odpor Šoštanja Topolšice.

Odbojkarice Calcit Volleyja so v vnaprej odigrani tekmi tretjega krogaL v gosteh premagale ATK Grosuplje in mu zadale prvi poraz. Varovanke Simona Krakarja so se trenutno vodilni ekipi v prvenstvu upirale le v prvem nizu, v katerem so po dobri igri Naje Kukman in Anamarije Ahlin povedle celo z 9:3, v končnici niza pa tudi z 21:18, a so nato vseeno klonile s 23:25. Drugi in tretji niz sta bila bolj kot ne formalnost. Podoben potek tekme smo spremljali v Novi Gorici, kjer so odbojkarice Gen-i Volleyja brez težav odpravile Luko Koper, najbolj razpoloženi odbojkarici v goriški vrsti pa sta bili Anna Spanou s 16 in Nuša Ferlinc z 11 točkami.

4. KROG (M):

ČRNUČE - MARIBOR

1:3 (-22, 20, -15, -17)

HIŠA NA KOLESIH - ŠOŠTANJ

3:2 (-20, 18, 15, -23, 13)

KRKA - SALONIT ANHOVO

2:3 (-17, 22, -17, 15, -12)

PANVITA POMGRAD - HOČE

3:0 (18, 23, 22)

Vrstni red: Maribor 11, Salonit in Panvita Pomgrad 8, Hiša na kolesih in Krka 6, Črnuče 5, Hoče 3, Šoštanj 1.

ACH Volley in Calcit Volley se bosta preostalim osmim ekipam pridružila po prvem delu, ki se bo končal januarja.

3. KROG (Ž):

GEN-I VOLLEY - LUKA KOPER

3:0 (21, 12, 14)

ATK GROSUPLJE - CALCIT VOLLEY

0:3 (-23, -10, -13)

Petek:

NOVA KBM BRANIK - SIP ŠEMPETER

Sobota:

ANKARAN - FORMIS

Vrstni red: Calcit Volley 9, GEN-I Volley in Grosuplje po 6, Nova KBM in Ankaran po 3, SIP Šempeter 2, Luka Koper 1, Formis 0.