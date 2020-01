Ob odsotnosti bolnega kapetana Urnauta je točkovno bil najučinkovitejši Klemen Čebulj, na koncu pa je po domiselni podaji Dejana Vinčića odločil Tončka Štern. Foto: OZS/Aleš Oblak

V Mariboru je slovenska moška odbojkarska reprezentanca odigrala zadnjo, tretjo, pripravljalno tekmo z Nizozemsko v okviru priprav na olimpijske kvalifikacije. Prvo soočenje so dobili oranžni, drugo in tretje pa modro-beli. Slovenci so povedli, Nizozemci izenačili, nato pa so gostitelji spet prevzeli pobudo.

Najbolj napeto je bilo v četrtem nizu, ko se je igralo vse do 31:29, ko je Tonček Štern na podajo Dejana Vinčića zabil odločilno točko. Predtem so Nizozemci zapravili kar 5 zaključnih žog. Zmaga pred 2.700 gledalci v dvorani Tabor je najboljša popotnica za veliki teden, ki je pred evropskimi podprvaki.

Osem ekip v igri za eno olimpijsko mesto

Slovenski odbojkarji bodo v petek zgodaj zjutraj že odpotovali v Berlin in popoldne opravili prvi trening v dvorani Maxa Schmellinga. V nedeljo se namreč v Berlinu začne evropski del olimpijskih kvalifikacij za eno samo olimpijsko vstopnico. Varovanci Alberta Giulianija se bodo v skupini A pomerili z Belgijo, Nemčijo in Češko, prvi dve ekipi napredujeta v polfinale, čemur sledi finale, kjer si bo poletno pot na Japonsko priigral le skupni zmagovalec.

Tekmo v Mariboru so Slovenci odigrali brez obolelega kapetana Tineta Urnauta, ki je ostal v hotelu. Med tekmo sta postavi mešala tako slovenski selektor Giuliani kot selektor Nizozemske Roberto Piazza.

Izjave po tekmi v Mariboru

Klemen Čebulj, z 18 točkami najučinkovitejši Slovenec: "Moramo se zavedati, da je vsaka tekma in vsaka osvojena zmaga pomembna za našo samozavest, saj nismo dolgo skupaj po klubskem premoru. S to zmago gremo lahko malo bolj sproščeni v Nemčijo, ampak morali bomo še dodati nekaj energije, nekaj tistih lahkih žog, katerih danes nismo izkoristili in izboljšati našo igro."



Rok Možič: "Danes nismo mogli računati na Tineta Urnauta, katerega smo pogrešali, ampak jaz sem vesel, da sem dobil priložnost, za katero mislim, da sem jo tudi izkoristil. Lepo je zmagati pred domačo publiko, tako da gremo v Berlin z dobrimi občutki in se nadejamo dobre igre."

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Postopoma smo igrali bolje, še vedno smo daleč od najboljše forme, ampak verjamem, da je podobno tudi z ostalimi ekipami. Zelo se trudimo, da bi osvežili naš način igre in verjamem, da bomo pripravljeni do prve tekme."



PRIPRAVLJALNA TEKMA, Maribor

V četrtem nizu so slovenski odbojkarji slavili z 31:29 ter tako zmagali s 3:1. Bravo, Slovenci! #RoadToTokyo #Tokyo2020 #sLOVEvolley pic.twitter.com/1pVnBGGQF6 — Slovenia Volleyball (@SloVolley) 02. januar 2020

SLOVENIJA – NIZOZEMSKA 3:1 (24, -16, 22, 29)

Slovenija: Štern T. 21, Pajenk 8, Kozamernik 7, Gasparini 2, Vinčić 2, Štalekar 5, Štern Ž. 1, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Čebulj 18, Možič 7.



Nizozemska: Keemink 1, Garderen 8, ter Horst 14, Van der Ent, Dronkers, Plak, Gommans, Maan 5, Smit 11, Abdelaziz 20, Solekma 2, Maat 3, Parkinson 8, Andringa 3.



Foto: OZS/Aleš Oblak Foto: OZS/Aleš Oblak Foto: OZS/Aleš Oblak Foto: OZS/Aleš Oblak

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020 - BERLIN

SKUPINA A

Nedelja ob 16.30 (prenos TV SLO 2/MMC):

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 19.30:

ČEŠKA - NEMČIJA

Ponedeljek ob 20.10:

BELGIJA - NEMČIJA

Torek ob 17.00:

BELGIJA - ČEŠKA

Ob 20.10 (prenos TV SLO 2/MMC):

NEMČIJA - SLOVENIJA

Sreda ob 17.30 (prenos TV SLO 2/MMC):

SLOVENIJA - ČEŠKA

V polfinale gresta dve ekipi. Na OI se uvrsti zmagovalec turnirja.