Slovenski selektor Alberto Giuliani je v začetno postavo uvrstil podajalca Dejana Vinčića, korektorja Mitjo Gasparinija, srednja blokerja Jana Kozamernika in Alena Pajenka, sprejemalca Tineta Urnauta in Klemna Čebulja ter prostega igralca Janija Kovačiča.

Slovenski odbojkarji so na tekmi za zaprtimi vrati morali priznati premoč Nizozemcem. Odigrali so še četrti niz, ki pa so ga Slovenci dobili s 25:23. Foto: Ana Oblak

V prvem nizu so Nizozemci po dveh uspešnih napadih Nimirja Abdelaziza povedli z 19:17. Pri 17:20 je slovenski strateg Alberto Giuliani v igro poslal Tončka Šterna in Gregorja Ropreta, dvojna menjava je prinesla znižanje izida na 22:23, nato pa so gostje slavili s 25:22.

Tako kot že v prvem nizu si tudi v drugem nobeno od moštev ni uspelo zagotoviti razlike. Izid je bil tako poravnan vse do 10:10, nato pa se je Slovencem nekoliko zaustavila igra v napadu, v protinapadih je bil dvakrat uspešen Thijs ter Horst ter Nizozemsko povedel do vodstva z 12:10. Čebulj, Pajenk in Gasparini so ob mreži poskrbeli za priključek, a je Fabian Plak z dvema dobrima začetnima udarcema tekmecem spet zagotovil pobeg. Prvi so si dve zaključni žogi priigrali Nizozemci, predvsem po zaslugi Abdelaziza, prvo je izničil Gasparini, drugo je z napadom uspešno zaključil Plak.

Nizozemci se veselijo sredi Stožic. Foto: Ana Oblak

Tretji niz se je začel z vodstvom Nizozemske s 3:0, nato pa smo zopet spremljali izenačen dvoboj. Na slovenski strani sta bila v napadih prodorna predvsem Čebulj in Urnaut, z varanjema je bil uspešen Kozamernik, na drugi strani sta vračala Jelte Maan in ter Horst. Tako je bilo do 10:10, nato so varovanci Roberta Piazze pobegnili na 12:10. Giuliani je znova poizkusil z dvojno menjavo Gasparini-Ropret in Vinčić-Štern, Slovenci so stopili razliko na 19:20. V končnici so bili bolj zbrani Nizozemci in se z blokom Abdelaziza veselili zmage s 25:22.

Slovenija in Nizozemska bosta drugo tekmo odigrali jutri ob 16.30, tretjo pa v četrtek ob 17.00 v Mariboru, ko bo srečanje tudi odprto za javnost.

Ljubljana, pripravljalna tekma

SLOVENIJA – NIZOZEMSKA 3:0 (-22, -23, -22)

Slovenija: Štern T. 1, Pajenk 6, Štern Ž. 2, Kozamernik 8, Gasparini 6, Vinčić 1, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 15, Čebulj 21.

Nizozemska: Keemink 4, Garderen, ter Horst 9, Van der Ent, Dronkers, Plak 11, Gommans, Maan 10, Smit, Abdelaziz 28, Solekma, Maat 2, Parkinson 11, Andringa.

Jani Kovačič: "Navadno te pripravljalne tekme začnemo nekoliko slabše in upam, da bo hitro boljše. Trenutno nismo v tisti želeni formi, kakršna je bila na evropskem prvenstvu. Upam, da bomo v tem kratkem času to popravili in se na treningih čim bolje pripravili na kvalifikacijski turnir."

Gregor Ropret: "Po takšni tekmi je težko podati kakšne konkretne ocene, saj smo bili oboji pod svojim nivojem. Ampak mislim, da nam bodo tekme z Nizozemci prišle še kako prav, saj so zelo kakovostna reprezentanca. Na tem turnirju nas vse ekipe čakajo na takem ali boljšem nivoju, tako da imamo absolutno še nekaj stvari za popravit, še posebej igro v bloku in obrambi pa tudi v protinapadih. Igrali smo dobro v igri za menjavo, drugače pa malenkosti, a to bo na tem turnirju še kako pomembno."

Alberto Giuliani: "Težko je karkoli ocenjevati, saj smo to vzeli bolj kot trening. Te tekme služijo samo zato, da lahko ocenimo, v kakšnem stanju so igralci in da se na podlagi tega odločimo, kdo bo igral v Berlinu."

Kvalifikacije med 5. in 10. januarjem v Berlinu

Slovenski odbojkarji bodo med 5. in 10. januarjem v Berlinu igrali na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. V prvem delu bodo njihovi nasprotniki Belgijci, Čehi in Nemci.