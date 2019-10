Maribor ostaja na vrhu lestvice državnega prvenstva, na petih tekmah je zbral 14 točk. Foto: OZS

Kljub boljšemu začetku gostujoče ekipe so varovanci Sebastijana Škorca hitro poravnali rezultat in nato narekovali tempo igre v uvodnem nizu, ki so ga osvojili s 25:21. Tudi v drugem so domačini imeli rezultat pod nadzorom, še največ težav jim je z odličnimi začetnimi udarci povzročil Črt Bošnjak, ki je svojo ekipo popeljal do izenačenja na 18. točki, a je dobro odgovoril Rok Možič, ki je bil s 24 doseženimi točkami tudi najučinkovitejši posameznik tekme.

Dobro igro so Kranjčani še nadgradili v tretjem nizu in znižali zaostanek v nizih na 2:1. Sledil je odgovor Mariborčanov, ki so bili po izenačenem začetku niza bolj zbrani v zaključku tekme. Sašo Rop je poskusil spremeniti potek srečanja z dvema polminutnima odmoroma, a so domačini ostali osredotočeni in zasluženo slavili s 3:1.

"Mislim, da smo vso tekmo vršili pritisk, v tretjem nizu smo sicer naredili preveč napak na začetnem udarcu, kar pa smo nadomestili z dobrim napadom in blokom ter zasluženo zmagali," je povedal Jan Mulec, odbojkar Maribora.

Na drugi strani je bilo zaznati nekaj razočaranja v besedah stratega kranjske ekipe, Saša Ropa: "Mislim, da bi lahko z malo več vere v sebe in samozavesti tekmo obrnili v našo korist. Vedeli smo, da ima Maribor vrhunsko ekipo, kjer bodo šle vse ključne žoge na Roka Možiča, za katerega mi nismo našli odgovora. Še enkrat bi rad čestital Mariboru za zmago, je pa prisotnega nekaj grenkega priokusa."

Salonit Anhovo je doma s 3:0 odpravil Črnuče, v gosteh pa sta se zmage s 3:1 veselili Panvita Pomgrad in novomeška Krka.

Pri dekletih so vodilne štiri ekipe na lestvici zmagale. Ankaran je bil na domačem parketu boljši od Formisa, že prej pa je Nova KBM Branik s 3:0 odpravila SIP Šempeter, GEN-i Volley pa z enakim izidom Luko Koper. Odbojkarice Calcita so v gosteh prav tako s 3:0 slavile proti ekipi ATK Grosuplje.

5. KROG (M):

HOČE - KRKA

1:3 (21, -28, -23, -31)

ŠOŠTANJ - PANVITA POMGRAD

1:3 (-23, 23, -20, -20)

MARIBOR - HIŠA NA KOLESIH

3:1 (21, 23, -20, 20)

SALONIT ANHOVO - ČRNUČE

3:0 (19, 16, 21)

Vrstni red: Maribor 14, Salonit in Panvita Pomgrad po 11, Krka 9, Hiša na kolesih 6, Črnuče 5, Hoče 3, Šoštanj 1.

3. KROG (Ž):

GEN-I VOLLEY - LUKA KOPER

3:0 (21, 12, 14)

ATK GROSUPLJE - CALCIT VOLLEY

0:3 (-23, -10, -13)

NOVA KBM BRANIK - SIP ŠEMPETER

3:0 (12, 14, 22)

ANKARAN - FORMIS

3:0 (17, 14, 19)

Vrstni red: Calcit Volley 9, GEN-I Volley, Grosuplje, Nova KBM in Ankaran po 6, SIP Šempeter 2, Luka Koper 1, Formis brez točk.