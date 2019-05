Odbojkarje čakajo kar tri pomembna tekmovanja. Foto: Aleš Oblak

Selektor Alberto Giuliani, ki ima na voljo vse reprezentante s seznama, z izjemo Tončka Šterna, ki ima klubske obveznosti, in Mitje Gasparinija, ki je še v Južni Koreji, dodatno pa še korektorja Matica Vrtovca, je prvi trening v fitnesu odvodil v dopoldanskih urah, popoldne pa se je ekipa, zbrala v dvorani Vitranc.

"Čakajo nas tri velika tekmovanja. Temu bi rekel kar dvojne kvalifikacije pred evropskim prvenstvom, dve generalki. Najprej nas čaka Challenger Cup, skozi katerega se bomo skušali uvrstiti v Ligo narodov, potem pa še kvalifikacije za olimpijske igre, ki so zelo pomembne. Vsi si namreč želimo igrati na olimpijskih igrah. Evropsko prvenstvo je seveda najpomembnejši cilj letošnje sezone, igramo doma in skušali bomo priti do medalje," je ob uvodu v sezono dejal Alen Šket, ki je spregovoril tudi o novem selektorju Giulianiju: "Njegov sistem se ne razlikuje prav dosti od sistemov prejšnjih selektorjev, tako da tukaj ni nobenega problema. Alberto je zelo dober človek in zelo dober trener in mislim, da bomo imeli odlično sezono."

Eden najizkušenejših reprezentantov, Alen Pajenk, se je snidenja s soigralci kot vselej razveselil, zaveda pa se, da je pred ekipo naporna sezona: "Glede na to, da je za nami že precej takšnih zborov, je za nas to že nekaj normalnega. Lepo je, da smo se zbrali vsi, da nihče ni poškodovan, to je najbolj pomembno. Čaka nas namreč pet mesecev skupaj in veliko počitka ne bo. Vsi bomo morali biti pripravljeni in dati svoj prispevek reprezentanci, da bi lahko osvojili to, kar si želimo."

Najmlajši na Giulianijevem seznamu je 17-letni Rok Možič, za katerega pa treningi v Kranjski Gori ne bodo prva tovrstna izkušnja: "Lani sem že treniral z reprezentanco, a le tri, štiri dni in zato bo zame vse skupaj nekaj novega. Čutim tudi spoštovanje do vseh teh igralcev, ki so v odbojki že nekaj dosegli in imajo od mene dosti več izkušenj, so dosti starejši, ampak upam, da se bom lahko čim bolj izkazal in dobro treniral." Odbojkarji bodo na pripravah v Kranjski Gori ostali vse do 15. junija, nato pa se bodo preselili v Ljubljano, kjer jih med 3. in 7. julijem čakajo kvalifikacije za Ligo narodov.