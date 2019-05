Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak. Foto: Aleš Oblak

Olimpijske kvalifikacije so se za slovenske predstavnike - Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak ter Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin - začele z zmago Zemljaka in Pokeršnika, ki sta bila prepričljivo, z 21:10 in 21:6, boljša od Alana McKnighta in Jonathana Workmana. V nadaljevanju sta bila uspešna tudi Bedrač in Jakopin, ki sta, z 21:11, 21:11, odpravila Petra Stewarta in Jeffa Scotta.

Slovenci so se tako uvrstili v finale, v katerem so jih pričakali prvopostavljeni Čehi, ki so v uvodnem dvoboju dneva slavili nad Izraelci. Na mivko sta prva stopila Bedrač in Jakopin, a proti prvi češki dvojici Ondrej Perusic/David Schweiner, slovenska predstavnika nista imela veliko možnosti. Tekmeca sta bila uspešnejša z 21:10 in 21:14.

Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta z uspehom nad Vaclavom Bercikom in Janom Dumkom, z 21:16 in 21:15, izid v zmagah poravnala na 1:1, sledila je še odločilna, zlata, tekma. Odigrali sta jo najboljši dvojici, za Slovenijo Pokeršnik in Zemljak, za Češko Perusic in Schweiner, sicer dvajseta dvojica s svetovne lestvice. Češka odbojkarja na mivki sta nato slavila z 21:18 in 21:17.

Slovenske odbojkarice na mivki se bodo domačim navijačem predstavile jutri, ob 9. in 9.50 uri, z obračunoma proti Bolgariji. Najprej bosta Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik igrali proti Stefani Kyosevi in Evi Petrovi, nato se bosta Ana Skarlovnik in Jelena Pešič srečali z Ireno Mišonovo in Nikol Dulevo.