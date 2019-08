Slovenci morajo v konkurenci Francije, Poljske in Tunizije osvojiti prvo mesto, če želijo prvič v zgodovini zaigrati na olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci so se v prvem nizu povsem enakovredno kosali s Francozi, ki so tehtnico na svojo stran nagnili šele v končnici. Najprej je Tine Urnaut mojstrsko izenačil na 23:23, nato je Alen Pajenk poravnal na 24. A malo kasneje so Francozi odločilno točko za 26:24 dosegli iz servisa.

Slovenija je bila v drugem nizu pri zaostanku s 16:20 že v izgubljenem položaju, a so nato Slovenci izenačili na 20:20. Končnica je spet pripadla Franciji za 25:20.

Projektili Le Rouxa potopili Slovence

Slovenci so v tretjem nizu povedli z 9:4, nato pa z raznovrstno igro povsem nadzirali niz. Pri vodstvu s 23:19 je kazalo, da jim nič ne more preprečiti znižanja na 1:2, a to je bil račun brez krčmarja. Na položaj za servis je prišel Kevin Le Roux, ki je z močnimi servisi "preluknjal" Slovence. Ti do konca niso dosegli niti točke več. Francozi so slavili s 25:23.

Na turnirju sodelujejo še domačini Poljaki, ki so na uvodni tekmi s 3:0 ugnali Tunizijo. Tunizijci bodo v soboto naslednji nasprotnik Slovenije. Na OI v Tokio se uvrsti le zmagovalec turnirja.

ODBOJKA

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D



SLOVENIJA - FRANCIJA

0:3 (-24, -20, -23)

POLJSKA - TUNIZIJA

3:0 (15, 19, 19)

Sobota ob 15.00:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 18.30:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Nedelja ob 12.00:

FRANCIJA - TUNIZIJA

Ob 15.00:

POLJSKA - SLOVENIJA

Na olimpijske igre v Tokio se uvrsti le zmagovalec skupine.