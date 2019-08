Na OI se uvrsti le zmagovalec skupine. Foto: EPA

In težko se je ne strinjati z njim. Prvi favoriti turnirja so gostitelji Poljaki, a še prej se bodo Slovenci pomerili s Francozi v petek in Tunizijci v soboto.

"Prva tekma na turnirju nikdar ni enostavna. Tokrat je še toliko težje, ker igramo proti Franciji, ki je ena izmed najmočnejših ekip. A na Poljsko smo prišli, da poskusimo igrati najbolje kar zmoremo, dati naših sto odstotkov in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," pred uvodno tekmo razmišlja slovenski selektor Alberto Giuliani.

Slovenci so se z galskimi petelini nazadnje srečali v Sofiji, v finalu evropskega prvenstva 2015, ko so bili s 3:0 uspešnejši tekmeci. "Francozi so skupaj s Poljaki tukaj zagotovo favoriti. Za seboj imajo več nastopov, več težkih tekem, višje so uvrščeni tudi na jakostni lestvici ter imajo več medalj z velikih tekmovanj kot mi. Ne glede na to bomo poskušali narediti vse, da si zagotovimo zmago na prvi tekmi. Seveda se pričakuje težka tekma, saj so Francozi tehnično najboljša ekipa na svetu. Vrhunsko igrajo na sprejemu in v obrambi, zato bomo morali dobro pritisniti s servisom, da jih oddaljimo od mreže in tako dobimo priložnost za protinapade, igro v bloku in obrambi. Verjamemo, da lahko prikažemo kvalitetno odbojko in če bomo uspeli igrati dobro odbojko dlje časa kot oni, bomo na koncu zelo veseli," je povedal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

"Vsi vemo, kakšna ekipa je Francija, kje so najmočnejši. Tehnično so odlično podkovani, njihova obramba je res odlična, zato bomo morali biti v igri potrpežljivi. Veliko bo odvisno od začetka. Nam manjka tekem, oni jih imajo za sabo veliko več, zato bo potrpežljivost na začetku zelo pomembna. Tudi če izgubimo prvi niz, pa se ne smemo predati. Morali bomo vztrajati in verjeti vase," je prepričan Vinčić.

Francoski selektor Laurent Tillie je prepričan, da njegovo izbrano vrsto čaka težka naloga: "Poznamo vrednost slovenske ekipe in posameznih igralcev. Za nas bo to zelo pomembno srečanje. Mislim, da je slovenska reprezentanca, podobno kot francoska, zelo napredovala v zadnjih štirih letih. Mi smo na evropskem prvenstvu leta 2015 imeli malo več sreče kot Slovenija. Sedaj se bomo zopet srečali, sicer na drugem tekmovanju, a je slednje prav tako na zelo visoki ravni, zato verjamem, da nas čaka dobra tekma. Seveda si želim, da bi zmagali, vendar je zelo težko napovedati zmagovalca."

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D

Petek ob 17.00:

POLJSKA - TUNIZIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Sobota ob 15.00:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 18.30:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Nedelja ob 12.00:

FRANCIJA - TUNIZIJA

Ob 15.00:

POLJSKA - SLOVENIJA

Na olimpijske igre v Tokio se uvrsti zmagovalec skupine.