Na začetku obračuna pred nabito polno dvorano v Chietiju smo lahko spremljali izenačeno predstavo, pri čemer so Slovenci ves čas narekovali ritem in po napaki Filippa Lanze na začetnem udarcu povedli z 8:7. Potem ko je Alen Pajenk z bokom zaustavil Mattea Piana, so si Slovenci prvič priigrali tri točke naskoka, niz točk pa je z dobrimi začetnimi udarci podaljšal Tine Urnaut za 16:10. Italijanski strateg Gianlorenzo Blengini je poskusil s prekinitvijo, a tudi po njej njegovi varovanci niso mogli prebiti slovenskega bloka in obrambe, Dejan Vinčić pa je dobro razigral svoje napadalce, ki so prek protinapadov nizali točko za točko ter slavili prepričljivo s 25:16.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je drugo pripravljalno tekmo z Italijo začel z Dejanom Vinčićem na mestu podajalca, s Tončkom Šternom kot korektorjem, s sprejemalcema Klemnom Čebuljem in Tinetom Urnautom, s srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter s prostim igralcem Janijem Kovačičem. Foto: Marika Torcivia

Italijani so v drugem nizu prek Ivana Zaytseva in Olega Antonova prišli do treh točk naskoka (5:2), nato pa vodili tudi že z 8:3. A sledila je serija točk slovenske ekipe, izid je bil poravnan na 9:9. V nadaljevanju so Slovenci še nekoliko dvignili raven igre. Tako kot že v prvem nizu so dobro izvajali začetne udarce, gostitelji pa so imeli znova težave pri sprejemu in posledično tudi pri organizaciji napadov. Z dobrimi obrambami se je izkazal Jani Kovačič, ki je soigralcem pomagal do protinapadov, v katerih sta bila zanesljiva oba srednja blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik, z zunanjih položajev pa so dobro napadali tudi Tonček Štern, Urnaut in Klemen Čebulj. Giulianijevi varovanci so tako naredili preobrat ter povedli s 16:12. Italijani niso našli odgovora na dobro igro in so tako klonili tudi v drugem nizu, tokrat s 25:18.

Vodstvo z 2:0 je nekoliko uspavalo Slovence, na drugi strani pa so motivirani Riccardo Sbertoli, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli in Oreste Cavuto hitro poskrbeli za 6:2 in 8:4. Na krilih Antonova so gostitelji ohranjali prednost (16:11), slovenska vrsta pa si je v tem nizu privoščila precej napak pri servisih, steklo pa ni niti v napadu. V končnici se je razigral še Nelli in Italijani so prišli do zmage s 25:17.

Začetek četrtega niza je prav tako pripadel italijanskemu moštvu, še naprej sta dobro igrala Antonov in Nelli, točke je začel nizati tudi Cavuto, ki je z napadom svoji vrsti priigral vodstvo z 8:5. Slovenci so po odmoru začeli igrati bolje. Dobro so sprejemali začetne udarce, v napadih sta bila prodorna Štern in Urnaut, Čebulj pa je z dvema blokoma zaustavil italijanske napadalce za preobrat in vodstvo s 16:14. Sledilo je razburljivo nadaljevanje, v katerem sta ekipi izmenično dosegali točke in se izmenjevali v vodstvu. Za 19:17 v korist Italije je bil zaslužen Anzani, a je Štern vrnil z isto mero in Slovenci so v končnico vstopili s točko naskoka (21:20). V zaključku obračuna so Slovenci ohranili zbranost ter se veselili pomembne zmage s 27:25 in s 3:1 v nizih.

"Odigrali smo solidno tekmo, predvsem smo bili dobri na servisu, boljši kot zadnjič. Tudi v bloku smo bolje funkcionirali. Danes smo pokazali takšno sliko, ki jo moramo kazati vseskozi. Ne smemo si dovoliti, da toliko nihamo kot na prvi tekmi. Danes se nam je to spet zgodilo v tretjem setu, ampak smo se potem v četrtem nizu zbrali, prišli do svoje igre in zasluženo slavili," je ocenil slovenski reprezentant Dejan Vinčić.

CHIETI, pripravljalna tekma

ITALIJA - SLOVENIJA 1:3 (-16, -18, 17, -25)

Italija: Sbertoli 1, Juantorena, Giannelli, Mazzone 5, Zaytsev 9, Lanza 1, Balaso, Colaci, Piano 5, Russo 3, Antonov 14, Anzani 5, Pesaresi, Nelli 13, Cavuto 9. Selektor: Gianlorenzo Blengini.

Slovenija: T. Štern 14, Pajenk 10, Kozamernik 11, Gasparini 1, Možič, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 16, Čebulj 15. Selektor: Alberto Giuliani.

Slovence med 9. in 11. avgustom čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, v katerih se bodo v Gdansku pomerili s Francijo, Poljsko in Tunizijo. V Tokio potuje le zmagovalec turnirja.