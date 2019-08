Da bi si zagotovila pot v Tokio, mora v nedeljo gostiteljico turnirja Poljsko premagati s 3:0, pri tem pa osvojiti še zadostno število točk. Foto: OZS

Za ohranitev vsaj kakšne možnosti za nastop Slovenije na olimpijskih igrah v Tokiu je štela le zmaga s 3:0 in varovancem Alberta Giulianija jim jo je z nekaj napora uspelo doseči.

S tem je Slovenija zadržala nekaj teoretičnih možnosti, da v skupini osvoji prvo mesto in si pribori olimpijsko vozovnico. Za to bo morala v nedeljo Poljsko, prvega favorita, ki je danes s 3:0 ugnala Francijo, premagati brez izgubljenega niza, nize pa bo morala dobiti prepričljivo. Na olimpijske igre v Tokio vodi le prvo mesto v kvalifikacijski skupini D.

Najbolje za zdaj kaže Poljakom po prvih dveh krogih, ki so s šestimi točkami na vrhu skupine.

Izenačen prvi niz

V nasprotju s prvo tekmo so Slovenci na mestu organizatorja igre začeli z Gregorjem Ropretom, ki je zamenjal Dejana Vinčića. Slovenci so prvi niz začeli z vodstvom 2:1, nato so Tunizijci prevzeli vodstvo, največ so vodili za dve točki (5:3). Slovenija je nato zaigrala bolje, ob drugem tehničnem odmoru je prišla do najvišje prednosti 4 točk (16:12). Vztrajnim Tunizijcem je na krilih razpoloženega Hamze Naggeja, ki je odlično serviral, v nadaljevanju uspelo izenačiti (19:19), pri vodstvu Slovenije z 21:20 pa so tekmeci naredili napako, ki se je izkazala za usodno.

Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najučinkovitejši Tonček Štern, Klemen Čebulj jih je dodal 14. Foto: OZS

Slovenija zlahka osvojila drugi niz

V drugem nizu so Slovenci prikazali veliko boljšo igro, vodili so ves čas, največ za 8 točk (21:13). Ob koncu drugega niza je Kozamernik dosegel prvi as za Slovenijo za 24:16. Slovenci so izkoristili prvo zaključno žogo, z blokom jo je izkoristil Ropret.

Ob koncu strli Tunizijce

V tretjem nizu je znova sledila slaba predstava Slovencev, Tunizijci so vodili za 5 točk (5:10). Slovenci so se približali (11:13), a Tunizijci se niso dali, podvojili so prednost (11:15). Tunizijci so prednost držali vse do končnice, še pri izidu 18:21 ni kazalo, da bi lahko niz izgubili. Toda servisi Kozamernika so poskrbeli za preobrat, s štirimi zaporednimi točkami so nato Slovenci prešli v vodstvo, prek Tončka Šterna prišli do prve zaključne žoge, drugo je izkoristil prav Štern, ki je bil z 19 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D, 2. krog

SLOVENIJA - TUNIZIJA

3:0 (23, 16, 24)

Slovenija: T. Štern 19, Pajenk 7, Kozamernik 6, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern 1, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 9, Čebulj 14.

Tunizija: Slimene 2, Redissi, Mosly, Miladi 6, Karamosli 1, Azzouzi, Nagga 10, Moalla 6, Karoui, Mbareki 4, Ayech 11, Jouini, Bongui 1, Hmissi.

POLJSKA - FRANCIJA

3:0 (21, 19, 20)

Vrstni red: Poljska 6, Francija in Slovenija po 3, Tunizija brez točke.