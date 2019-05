Varovanke Alessandra Chiappinija so upravičile vlogo favoritinj. Po prvem nizu je marsikdo od 500 gledalcev na tekmi pričakoval lažje delo, toda tekmice so v naslednjih dveh nizih pokazale zobe in bile povsem enakovredne. Slovenke so igrale dobro v bloku in v obrambi, pri servisu, sprejemu in igri v napadu, v katerem se je poznala odsotnost Ize Mlakar, pa so zagotovo rezerve.

Slovenske odbojkarice so v dvorani Lukna upravičile vlogo favoritinj. Foto: www.alesfevzer.com

V prvem nizu so kmalu povedle z 9:3, nato sicer dopustile, da so se tekmice približale na tri točke zaostanka, a v nadaljevanju predvsem po zaslugi Saše Planinšec in Lane Ščuka ter dobre igre v obrambi poskrbele za serijo točk, ki jim je prinesla vodstvo z 1:0.

Njihov sprejem že v prvem nizu ni bil blesteč, na začetku drugega niza pa je bil še nekoliko slabši, posledica tega je bil, da so Estonke vodile s 13:10. A po servisih Anite Sobočan, ki je dosegla dva asa, so domače vzpostavile ravnotežje, v končnici pa tudi strle odpor tekmic. Po izidu 22:22 so te najprej storile napako, Ščuka je z blokom priborila dve zaključni žogi, po zaslugi dobrega servisa Tine Grudina in napake gostij so izkoristile že prvo.

Saša Planinšec dosegla 15 točk

Po dobrem začetku tretjega niza je marsikdo mislil, da je težav za Slovenke konec. A Estonke se niso kar tako dale. Čeprav so ves niz zaostajale, so z borbenostjo dihale za ovratnik tekmicam, ki pa so vendarle ves čas držale vodstvo in prek Saše Planinšec, s 15 točkami tudi najučinkovitejše igralke tekme, izkoristile drugo zaključno žogo.

V drugi tekmi skupine je Grčija, v sredo naslednji tekmec Slovenk, v gosteh s 3:0 premagala Portugalsko.

ODBOJKA (Ž)

EVROPSKA LIGA

1. KROG

Maribor:

SLOVENIJA - ESTONIJA

3:0 (18, 22, 23)

Slovenija: Mori 4, Grudina 6, Janežič, Blažič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatković 8, Pintar, Ščuka 13, Sobočan 7, Pogačar,

Hutinski, Markovič, Planinšec 15.

PORTUGALSKA - GRČIJA

0:3

Sreda ob 16.30:

GRČIJA - SLOVENIJA

Nedelja, 2. junija, ob 16.00:

ESTONIJA - SLOVENIJA