Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom Alberta Giulianija bo na Poljsko odpotovala v sredo, do takrat se bodo odbojkarji pripravljali v Ljubljani. Foto: Aleš Oblak

Italijanski strateg na slovenski klopi Alberto Giuliani je veliko odgovorov o pripravljenosti reprezentance dobil na preteklih pripravljalnih obračunih z Italijo, ko so njegovi varovanci prvo tekmo z odbojkarsko velesilo izgubili, drugo pa prepričljivo dobili: "V Italiji smo odigrali dve zelo različni tekmi. Na prvi smo imeli težave že na začetku, še posebej v prvem nizu, nato je bilo bolje. V drugem delu tekme pa smo popolnoma popustili, morda je bil razlog tudi slabša pripravljenost po tednu dni počitka po challengerju v Ljubljani. Na drugi tekmi pa sem videl dobre stvari, predvsem tehnične, tudi fizično smo bili boljši. Še posebej mi je bila všeč miselnost, pristop je bil dober in želja po zmagi velika. To je zelo dober kazalnik za delo v teh dneh. Naš cilj je predvsem doseči kontinuiteto v vseh elementih. Na to se osredotočamo."

Odbojkarji maksimalno motivirani pred olimpijskimi kvalifikacijami

Da je v igri še nekaj stvari, ki jih bo treba izboljšati, se zavedajo tudi odbojkarji, a so po besedah prostega igralca Janija Kovačiča prepričani, da bodo na Poljsko odpotovali v dobri formi: "Mislim, da sta tekmi z Italijo pokazali določene pomanjkljivosti v naši igri. Na prvi tekmi v nobenem elementu igre nismo bili na pravi ravni, morda v prvih dveh nizih. Če potegnemo črto, moramo zagotovo še kaj popraviti, a verjamem, da nam bo to v tem tednu oz. desetih dneh uspelo. Za Gdansk pa upam in verjamem, da bomo zmagali na turnirju."

Alberto Giuliani. Foto: Aleš Oblak

Uvrstitve na olimpijske igre si močno želi tudi najizkušenejši odbojkar v slovenski vrsti, Mitja Gasparini, ki se sicer zaveda, da so fantje pred težko nalogo, a vseeno verjame, da se Slovenija domov lahko vrne z zmago: "Načrti so odpraviti pomanjkljivosti in izboljšato to, v čemer smo že dobri, da bomo lahko še boljši. Tekmi z Italijo sta bili še boljši kazalnik, kaj nam manjka, kot je bil turnir v Stožicah, in videli bomo, kaj moramo delati ta teden pred odhodom v Gdansk. Tam si želimo turnir dobiti in se uvrstiti na olimpijske igre. Pričakovanja so, da bomo motivirani in res skušali dati vse in vsi pomagati k temu, da nam uspe. Reprezentance so težke, skupina, če ni najtežja, je zagotovo med najtežjimi. Poleg nas sta tu še dve vrhunski ekipi. Naloga bo težka, a zavedamo se svoje moči in vemo, da nam lahko uspe."

V Gdansku se bo naša reprezentanca najprej pomerila s Francijo, z eno najboljših reprezentanc v zadnjih letih. Sledil bo obračun s Tunizijo, ki je pred dnevi še desetič osvojila naslov afriške prvakinje, za konec pa Slovence čaka srečanje s svetovnimi prvaki, Poljaki.