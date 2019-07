Caeleb Dressel, nov svetovni rekorder na 100 m delfin. Foto: EPA

V Južni Koreji je s tem padel že drugi Phelpsov rekord. V četrtek je namreč Američanu rekord na 200 m delfin odvzel Madžar Kristof Milak.

Smithova podrla rekord Missy Franklin

Novi mejnik je postavila tudi Regan Smith, in sicer na 200 m hrbtno. Z dosežkom 2:03,35 se je kot prva ženska spustila pod mejo 2:04 minute. Stari rekord rojakinje Missy Franklin je izboljšala za 71 stotink sekunde. Smithova je dosegla še šesti svetovni rekord na letošnjem SP-ju.

Rus Anton Čupkov je postavil najhitrejši čas na 200 m prsno. Foto: Reuters

Svetovni rekord Čupkova

S tem svetovnih rekordov še ni bilo konec. Kmalu zatem je Rus Anton Čupkov postal svetovni rekorder na 200 m prsno. V finalu je z dosežkom 2:06,16 kar za 56 stotink izboljšal rekord Avstralca Matthewa Wilsona.

V uvodu v večer pa je za vseameriški rekord 52,04 poskrbela olimpijska prvakinja Simone Manuel in ubranila naslov iz Budimpešte na 100 m prosto. Na zunanji prvi progi je 22-letnica presenetila favorizirani Avstralko Cate Campbell in švedsko svetovno rekorderko Sarah Sjoestroem, ki sta se morali zadovoljiti s srebrom in bronom.

Še dva zlati medalji v Rusijo

V preostalih disciplinah je Rusinja Julija Jefimova prepričljivo dobila tekmo na 200 m prsno. Njen rojak Jevgenij Rilov pa je slavil na 200 m hrbtno in Ryanu Murphyju na drugem mestu preprečil, da bi vnovič zadonela ameriška himna. V štafeti na 4 x 200 m prosto so se zmage veselili Avstralci in s svojo himno poskrbeli za spremembo glasbenega programa v bazenu v Gvangdžuju.

PLAVANJE SVETOVNO PRVENSTVO GVANGDŽU, izidi finalov 6. dne 200 m hrbtno (M): 1. J. RILOV RUS 1:53,40 2. R. MURPHY ZDA 1:54,12 3. L. GREENBANK VB 1:55,86 200 m prsno (M): 1. A. ČUPKOV RUS 2:06,12 2. M. WILSON AVS 2:06,68 3. I. VATANABE JAP 2:06,73 4 x 200 m prosto (M): 1. AVSTRALIJA 7:00,85 2. RUSIJA 7:01,81 3. ZDA 7:01,91