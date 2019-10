Angleži so se prvič po letu 2007 uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. Tedaj so se v Franciji uvrstili v veliki finale, kjer pa so morali priznati premoč Južni Afriki (15:6). Nazadnje so bili svetovni prvaki leta 2003, ko so po zaslugi kultnega Jonnyja Wilkinsona z 20:17 premagali Avstralijo v Sydneyju. Foto: Reuters

Ta je prvič v 12 letih tekmovanje končala tako zgodaj, medtem ko so se Angleži prvič po letu 2007 uvrstili med najboljše štiri reprezentance na svetu.

Že v prvem polčasu je v razmiku treh minut dva zadetka (tryja) dosegel Jonny May in s tem postavil temelje visoki zmagi svoje reprezentance, ki je bila v ključnih trenutkih zbrana in odločna, naredila je tudi precej manj napak od tekmeca.

Ta se je na začetku drugega polčasa sicer za trenutek vrnil v dvoboj po zadetku Marikaja Koroibeteja, a je Kyle Sinckler stvari hitro postavil na svoje mesto, zmago pa je nekaj minut pred koncem s prestreženo žogo in prelahko doseženim zadetkom potrdil Anthony Watson.

"Naredili smo, kar smo morali. Povedli smo, potem pa so Avstralci poskušali na vse načine zaostanek zmanjšati. V drugem polčasu smo jim želeli vsiliti našo igro in to nam je tudi uspelo," je po tekmi dejal angleški kapetan Owen Farrell.

All Blacks zmleli zelene može

Angleži, ki so blesteli s sijajno obrambo, bodo v polfinalu igrali Novozelandci, ki so brez večjih težav odpravili Irce (46:14). V prvem polčasu je Irska ostala celo brez točke, All Blacks pa so se med poigravanjem z nasprotnikom povedli že za 34:0 in so se s pridom oddolžili za prva medsebojna poraza na prejšnjih treh srečanjih, zaradi česar so Irci tik pred SP-jem tudi prvič prevzeli vodstvo na svetovni lestvici.

Aaron Smith je dosegel prva dva zadetka Nove Zelandije proti Irski, Richie Mo'unga pa s tremi goli za 2 točki poskrbel za 22:0 ob polčasu za branilce naslova. Foto: Reuters

Združena reprezentanca zelenega otoka se tako tudi v sedmem poskusu ni uspelo prebiti iz četrtfinala v polfinala, na novo morebitno priložnost bodo morali Irci počakati vsaj še štiri leta.

Zadnja dva naslova je osvojila Nova Zelandija, ki je s tremi zlatimi, srebrnim in dvema bronastima odličjema najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev. Anglija se je v polfinale prebili prvič po 12 letih.

Svetovno prvenstvo v ragbiju, Japonska 2019

ČETRTFINALE:

ANGLIJA - Avstralija 40:16 (17:9)

NOVA ZELANDIJA - Irska 46:14 (22:0)

Nedelja ob 9.15 (Oita):

WALES - FRANCIJA

Ob 12.15 (Čofu):

JAPONSKA - JUŽNA AFRIKA

POLFINALE, Jokohama:

Sobota, 26. oktobra, ob 11.00:

ANGLIJA - NOVA ZELANDIJA

Nedelja, 27. oktobra, ob 11.00:

WALES/FRANCIJA - JAPONSKA/JUŽNA AFRIKA

TEKMA ZA 3. MESTO, petek, 1. novembra, ob 11.00.

FINALE, sobota, 2. novembra, ob 11.00.