Za Luko Božičem je zelo uspešna sezona v svetovnem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Slovaški kanuist, ki je progo odpeljal brezhibno in konkurenco prehitel za več kot dve sekundi, je v skupni razvrstitvi na koncu zbral vsega dve točki več kot Božič. Drugo mesto je v Pragi zasedel Rus Kiril Setkin. Božič je odprl finale, potem ko je bil v polfinalu dolgo časa na trnih, če se mu bo uspelo uvrstiti med najboljšo deseterico. Tudi finalna vožnja se mu ni izšla po načrtih, zbral je tudi dve kazenski sekundi, a je bilo vseeno dovolj za novo uvrstitev na zmagovalni oder.



V polfinalu je imenitno vožnjo odpeljal Benjamin Savšek, ki je postavil najboljši čas in tedaj potrdil, da mu to prizorišče zelo ustreza. Toda evropski prvak se na brzicah Vltave v finalu ni najboljše znašel. Sicer je hitro začel, bil tudi po prvem dotiku še blizu Benuša, nato pa je napravil napako na 21. vratih, ko je zgrešil idealno linijo in dodal še dve kazenski sekundi. Na koncu je bil sedmi. V skupnem seštevku je bil četrti. Anže Berčič je s 27. časom obstal v polfinalu.

Kajakašica Eva Terčelj je bila zelo hitra že v polfinalu, ko je zaostala le za Avstralko Jessico Fox. Tudi v finalu je veslala odlično, bila na zadnjem vmesnem času pred Ano Satilo, toda Brazilka je bila na koncu vendarle hitrejša. Še ena imenitna vožnja je uspela Foxovi, ki je konkurenco prehitela za 2,87 sekunde. Avstralka je tudi osvojila svetovni pokal, ki ga je Terčeljeva končala na drugem mestu. Za finale sta bili prepočasni Eva Alina Hočevar (18.) in Ajda Novak (26.).

V nedeljo na Vltavi polfinalne in finalne vožnje čakajo kajakaše in kanuistke, nato pa med 24. in 29. septembrom v Seu d'Urgellu sledi še svetovno prvenstvo, kjer bodo slovenski kanuisti branili srebro iz Ria v moštveni vožnji.