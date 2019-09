Bojan Tokić je izgubil proti Timu Bollu. Foto: Reuters

Prvi slovenski lopar Darko Jorgić je v zadnjih letih že premagoval Dimitrija Ovčarova, tudi tokrat je bil v uvodnem obračunu na dobri poti, da uspehe ponovi. Po zmagah v dveh napetih končnicah je povedel z 2:0, a je nato naslednje tri nize izgubil. Najbližje uspehu je bil v petem, ko je ubranil tri zaključne žoge, četrte pa ne.

Tudi Bojan Tokić se je svoji "mori", nekdanjemu prvemu igralcu sveta Timu Bollu, v posameznih nizih dobro upiral, vendar na koncu ni osvojil niti častnega. Povsem brez moči pa je bil v tretjem dvoboju Deni Kožul, Patrick Franziska z njim ni imel večjih težav.

"Prva dva niza je Jorgič odigral odlično, nato pa ni našel odgovora na neugodne servise Ovčarova, medtem ko je bil Tokič ves čas blizu Bollu, a je naredil preveč drobnih napak. Proti Franziski, ki je v zadnjem letu naredil največji napredek, je bil, žal, Kožul brez pravih možnosti, tako da je zmaga Nemcev zaslužena. Še vedno pa mi ni jasno, kako to, da smo morali v četrtfinalu igrati z Nemčijo, saj smo bili peti nosilci, Nemci pa prvi. Logično bi bilo, če bi igrali z Avstrijci, ki so bili četrti nosilci, ampak zdaj je, kar je. Fantom nimam česa očitati, dali so svoj maksimum," je dejala selektorka Andreja Ojsteršek Urh.

NEMČIJA - SLOVENIJA 3:0

Dimitrij Ovčarov - Darko Jorgić 3:2 (-17, -10, 8, 4, 10)

Timo Boll - Bojan Tokić 3:0 (9, 9, 8)

Patrick Franziska - Deni Kožul 3:0 (8, 6, 6)