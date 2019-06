V Pau je Peter Kauzer prišel ubranit zlato kolajno z lanskega prvenstva v Pragi, ekipno srebro ga ni zadovoljilo in mu po njegovih besedah ne zagotavlja nobene utehe. Prav tako mu ne pomeni veliko, da je bil na progi hiter, če vse to ni bilo nagrajeno z uspehom. Foto: Nina Jelenc

Po sodniški odločitvi je Kauzer namreč v polfinalu dobil pribitek 100 sekund, ker dvojih vrat ni prevozil pravilno. Hrastničan je bil sicer hiter, če bi bilo vse v redu, bi zasedel tretje mesto, tako pa je končal na zadnjem, 30. mestu. Niko Testen je bil 20., Martin Srabotnik pa je končal na 25. mestu.

Zelo uspešen EP za Slovence Slovenija je na EP-ju v Pauju osvojila tri medalje - kanuist Benjamin Savšek je osvojil zlato, skupaj s kanuistoma Luko Božičem in Anžetom Berčičem je osvojil tudi ekipno zlato, kajakaši v sestavi Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen pa so osvojili ekipno srebro. Slovenija je tako tretje najuspešnejša udeleženka prvenstva, pred njo sta le Češka in Velika Britanija.

"Nekdo se je pritožil, da je napačno prevozil 15. vratca, nato so sodniki ugotovili, da je napako storil na 16. in še na 18. vratih. Vse je bilo zelo sumljivo," je dejal slovenski trener Borut Javornik, ki v nasprotju z moštveno tekmo, ko je njegova pritožba kajakašem pomagala do kolajne, tokrat pri njej ni bil uspešen.

"Očitno sem nekomu trn v peti. Zelo nerad iščem razloge za neuspehe drugod, sodniških odločitev vsaj v zadnjem času ne komentiram, toda tokrat jih moram, saj menim, da se mi je zgodila krivica. Motijo me dvojna merila. Vsi vozimo na meji, a kaznovali so le mene. Pa še zmotili so se v tipkanju, prisodili so mi napako na napačnih vratcih. Sodnik pri vratcih me ni kaznoval, nato pa so po pregledu videa našli dve napaki, čeprav so kamere povsem napačno postavljene. To je smešno, naš šport s takimi stvarmi izgublja in pridobiva črne pike," se z odločitvijo sodnikov ni strinjal 35-letni olimpijski podprvak.

"Bilo je blizu, ampak tako se zdaj v kajaku vozi. Veliko se krajša linije. Problem je, da nekateri, ki so ves čas na meji, ne dobivajo kazni, tisti, ki večinoma nismo, pa jih prejemamo. A žal ne morem ničesar storiti. Sreča je, da letos evropsko prvenstvo, kar se tiče olimpijskih iger, ne pomeni ničesar," je dejal Kauzer.

V boju za finale sta bila neuspešna tudi preostala slovenska polfinalista. Niko Testen je bil 20., Martin Srabotnik pa je končal na 25. mestu.

Med kanuistkami Slovenija v polfinalu ni imela svoje predstavnice.

Pri kajakaših je sicer slavil Čeh Vit Prindiš pred Poljakom Dariuszom Popielo in Francozom Quentinom Burgijem, pri kanuistkah pa Britanka Mallory Franklin, ki je prepričljivo premagala Španko Nurio Vilarubbla in rojakinjo Kimberley Woods.

Izidi: - moški: - C1: 1. Benjamin Savšek (Slo) 98,59 2. Martin Thomas (Fra) + 0,79 3. Sideris Tasiadis (Nem) 2,18 4. Kiril Setkin (Rus) 3,55 5. Adam Burgess (VBr) 4,18 ... 14. Anže Berčič (Slo) 15. Luka Božič (Slo) - K1: 1. Vit Prindiš (Češ) 93,67 2. Dariusz Popiela (Pol) + 0,77 3. Quentin Burgi (Fra) 1,24 4. Joseph Clarke (VBr) 1,34 5. David Llorente (Špa) 1,70 ... 20. Niko Testen (Slo) 25. Martin Srabotnik (Slo) 30. Peter Kauzer (Slo) - C1, ekipno: 1. Slovenija 102,25 2. Francija 0,16 3. Rusija 2,36 - K1, ekipno: 1. Češka 95,72 2. Slovenija + 4,19 3. Nemčija 4,37 - ženske: - K1: 1. Amalie Hilgertova (Češ) 104,95 2. Mallory Franklin (VBr) + 0,19 3. Jasmin Schorenberg (Nem) 2,57 4. Marie-Zelia Lafont (Fra) 4,76 5. Eva Terčelj (Slo) 4,96 ... 18. Ajda Novak (Slo) 36. Urška Kragelj (Slo) - C1: 1. Mallory Franklin (VBr) 109,95 2. Nuria Vilarrubla (Špa) + 10,20 3. Kimberley Woods (Vbr) 15,44 4. Tereza Fišerova (Češ) 17,97 5. Lucie Baudu (Fra) 19,30 ... 23. Alja Kozorog (Slo) 26. Eva Alina Hočevar (Slo) 33. Lea Novak (Slo) - K1, ekipno: 1. Francija 114,08 2. Nemčija + 0,99 3. Avstrija 6,17 ... 8. Slovenija 57,40 - C1, ekipno: 1. Velika Britanija 127,14 2. Nemčija + 0,29 3. Češka 4,05 ... 8. Slovenija 29,39

Zmag Ponomarenko Janićeve in Ostermanove v Duisburgu

Slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman pa sta prepričljivo zmagali na tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu. S časom 36,477 sta na 200 m za več kot pol sekunde ugnali Poljakinji Karolino Najo in Heleno Wisniewsko (37,158), tretji sta bili Rusinji Kristina Kovnir in Anastasija Dolgova (37,453).