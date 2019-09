Domen Škofic bo kranjsko tekmo izpustil prvič po letu 2010, saj se je odločil, da bo imel po svetovnem prvenstvu nekoliko daljši premor. Foto: BoBo

"Vzel sem si nekaj časa zase. Gre za mojo veliko željo, saj si želim baterije znova napolniti s plezanjem v skali," je povedal 25-letni Radovljičan, ki je trenutno v Španiji na naravnih plezališčih, v domovino pa se bo vrnil predvidoma v začetku oktobra.

V Tokiu ga zanesljivo ne bo

"Za prihodnje leto bom še razmislil o tem, katerih tekem se bom udeležil. Že zdaj vem, da na olimpijske igre ne bom šel. Moj glavni cilj letošnje sezone je bil svetovno prvenstvo na Japonskem, kjer pa se mi ni uspelo kvalificirati na igre," je dejal Škofic, ki je bil na SP-ju deseti v težavnosti, v olimpijski kombinaciji pa se ni uspel prebiti med najboljših dvajset.

Škofic je največji uspeh v svetovnem pokalu osvojil leta 2016, ko je sezono sklenil s svojimi prvimi kranjski stopničkami, bil je drugi, ter s premiernim naslovom zmagovalca seštevka sezone svetovnega pokala v težavnosti.

Lani je na tekmi v dvorani na Zlatem polju ostal brez finala na 12. mestu. Pred sklepnimi tremi tekmami sezone v težavnosti je najvišje uvrščeni Slovenec med moškimi v seštevku letošnje sezone na petem mestu. V Villarsu je bil četrti, v Chamonixu 20., v Brianconu pa sedmi.

"Za dodatne olimpijske kvalifikacije, ki bodo konec novembra v Toulousu v kombinaciji, nisem motiviran, saj vem, da v hitrosti nimam možnosti," je bil realen Škofic.

Na domači tekmi kar 15 Slovencev

Slovenska posadka v Kranju bo številčna z Janjo Garnbret, Mio Krampl, Lučko Rakovec, Vito Lukan, Mino Markovič in Jernejem Kruderjem na čelu. Selektor Gorazd Hren je priložnost ponudil kar petnajsterici, sedmim tekmovalcem in osmim tekmovalkam.

V domači ekipi so še Anže Peharc, Martin Bergant, Luka Potočar, Milan Preskar, Žiga Zajc in debitant Andrej Polak med moškimi ter Tjaša Kalan, Lana Skušek in kranjska debitantka Lucija Tarkuš med ženskami.

Spored, sobota, 28. september:

08.00 kvalifikacije moški

14.30 kvalifikacije ženske

Nedelja, 29. september:

08.00 polfinale ženske/moški

16.45 predstavitev in ogled smeri

17.00 finale moški, nato ženske

sledi podelitev medalj