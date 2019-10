Encijani igrajo v tretjem razredu evropskega ragbija, a je nad evropskim pokalom narodov še elitna liga šestih narodov. Foto: MMC RTV SLO

Po uspešnem lanskem ciklusu tekmovanj so se encijani uvrstili v višji razred tekmovanja. Slovenski nasprotniki v skupini 1 South so Hrvaška, Ciper, Izrael in Malta. Cilj Slovencev je potrditi, da je bilo napredovanje zasluženo in se enakovredno kosati z nasprotniki.

Encijani napovedujejo trdo in fizično tekmo, za zmago pa bo dobrodošla tudi glasna podpora iz tribune stadiona Oval. V ekipi ni veliko sprememb okoli igralskega kadra v primerjavi z lansko sezono. Ekipo bodo okrepili trije bratje Škofic, povratnik v ekipo Guillaume Delmas iz Francije ter novinec v ekipi, naturalizirani Scott Jewell iz Avstralije.

Kapetan reprezentance Enej Radelj Šemrov pred tekmo pripoveduje: "Priprave za trenutni cikel Evropskega pokala narodov so se začele že avgusta, ekipa je v svojih domačih klubih dobro trenirala, višek priprav pa želimo doseči ta teden v skupnem pripravljalnem taboru. Fantje so visoko motivirani in zelo energični na treningih, predvsem zato, ker se vsi zavedamo kakšno težko delo nas čaka to soboto proti Izraelu. To bo nedvomno test na katerega smo se pripravljali in garali. Ob pomoči gledalcev nam bo zagotovo uspelo premagati Izraelce."

Encijani tri tedne po tekmi z Izraelom v Ljubljani gostijo favorite skupine, reprezentanco Malte.