Kotaro Macušima je s 5 zadetki (try) ob Joshu Adamsu (Wales) najnevarnejši mož svetovnega prvenstva. V Južni Afriki rojeni 26-letnik je zdaj pred četrtfinalom v središču pozornosti. Kot otrok in najstnik je štirikrat zamenjal JAR za Japonsko, zdaj pa je ključni adut gostiteljev turnirja, da izločil rojstno deželo, v kateri se je naučil ragbija. Foto: Reuters

Po odmevnosti širom sveta in številu tujih navijačev na tekmah ter po gledalcih pred televizijskimi zasloni sodi svetovno prvenstvo v ragbiju 2019 med najpomembnejše športne dogodke leta. In prvo prvenstvo izven ozemlja tradicionalnih velesil ragbija se je izkazalo kot izjemno, res pa kot ponavadi je ostalo omejeno na eno samo presenečenje.

V dobrem mesecu skupinskega boja se je med najboljšo osmerico tako ob standardnih favoritih prebila le Japonska, ki pa je po eni strani gostiteljica turnirja in hkrati država, kjer je ragbi že dolgo v porastu. Domače svetovno prvenstvo so Japonci s pridom izkoristili in v velikem slogu osvojili skupino A, kjer so prehiteli tudi pred prvenstvom vodilno državo na svetovni lestvici Irsko.

Novozelandci so odločeni, da se Ircem maščujejo za poraza v 2018 in 2016, ko so izgubili sploh prvi dve medsebojni tekmi. Foto: Reuters

Leta 2015 so samuraji že šokirali Južno Afriko

Vsa Japonska zdaj diha za zadnjo četrtfinalno tekmo, ko se bosta v Čofu pomerila domača izbrana vrsta in dvakratna svetovna prvakinja Južna Afrika. Nenazadnje je še močan spomin na prejšnje svetovno prvenstvo, ko so Japonci na začetku turnirja senzacionalno premagali Južnoafričane (34:32), a na koncu so Azijci ostali brez izločilnih bojev. Na domačih tleh jim je uspel veliki met, prišli so v četrtfinale in po zmagi nad Irsko (19:12) ni izključen nadaljevanje pravljice. A še vedno so Springboks favoriti, četudi na derbiju skupinskega dela niso bili kos Novi Zelandiji.

All Blacks jurišajo na tretji zaporedni naslov

Po prikazanem so All Blacks znova nesporni prvi favoriti za naslov, v sobotnem četrtfinalu pa jim bodo nasproti stali ravno Irci, ki so tik pred prvenstvom prevzeli vodstvo na svetovni lestvici. A Novozelandci kot branilci zadnjih dveh naslovo na SP-jih ne poznajo poraza že 18 tekem! Vendar združena irska reprezentanca ima upanje - na zadnjih 3 soočenjih so 2-krat premagali Novo Zelandijo, kar sta sploh edini zmagi Irske nad prvo velesilo ragbija v medsebojni zgodovini.

Prvi sobotni četrtfinale v Oiti prinaša spopad Anglije in Avstralije, že sedmi medsebojni obračun na SP-jih- Pri tem so Otočani v prednosti zaradi odpovedanega derbija s Francijo, zaradi česar so bolj spočiti od Avstralcev. Tretji četrtfinale se bo odvil med Walesom in Francijo v soboto v Oiti, pri čemer so Valežani na papirju v prednosti.

9. SVETOVNO PRVENSTVO v RAGBIJU

JAPONSKA 2019

ČETRTFINALE:

Sobota ob 9.15 (Oita):

ANGLIJA - AVSTRALIJA



Ob 12.15 (Čofu):

NOVA ZELANDIJA - IRSKA



Nedelja ob 9.15 (Oita):

WALES - FRANCIJA



Ob 12.15 (Čofu):

JAPONSKA - JUŽNA AFRIKA

POLFINALE, Jokohama:

Sobota, 26. oktobra, ob 11.00:

ANGLIJA/AVSTRALIJA - N. ZELANDIJA/IRSKA

Nedelja, 27. oktobra, ob 11.00:

WALES/FRANCIJA - JAPONSKA/JUŽNA AFRIKA

TEKMA ZA 3. MESTO, petek, 1. novembra, ob 11.00 (Čofu)

FINALE, sobota, 2. novembra, ob 11.00 (Jokohama)