Anamari Velenšek zaradi nevarnosti poškodbe ni nastopila na ekipni tekmi v Minsku. Foto: EPA

Judoistično tekmovanje se v areni Čižovka končuje z ekipno tekmo. Posamezno mešano ekipo sestavljajo trije moški (do 73 kg, do 90 kg in nad 90 kg) in tri ženske (do 57 kg, do 70 kg in nad 70 kg).

Težko je bilo pričakovati, da bo Slovenija v 1. krogu zmogla ugnati Ukrajino. Ob Kaji Kajzer, Anki Pogačnik, Martinu Hojaku, Davidu Kukovici in Vitu Dragiču je v slovenski vrsti manjkala predstavnica v ženski kategoriji nad 70 kilogramov. Tam bi imela Slovenija z Ano Velenšek izredno močno borko, a se je trener Marjan Fabjan odločil, da je ne pošlje na tatami zaradi nevarnosti poškodbe in svetovnega prvenstva, ki bo na vrsti čez dva meseca.

Po uspehu nad Ukrajino sta sledila poraza z Nizozemci in Francozi ter končno sedmo mesto. S tremi zmagami je izstopal judoist Bežigrada Martin Hojak.

Do zlata zmagovalka kronometra na Maratonu Franji

Slovenska kolesarka poljskega rodu Eugenia Bujak se je izkazala v kronometru evropskih iger v Minsku. Zasedla je šesto mesto, kolajni pa ni bila blizu, saj je na 28,6 kilometra dolgi progi precej zaostala že za petouvrščeno kolesarko. Razred zase je bila Švicarka Marlen Reusser, tudi letošnja zmagovalka na slovenskem državnem prvenstvu v vožnji na čas v okviru maratona Franja.

Eugenia Bujak je v Minsku v močni kolesarski konkurenci osvojila 6. mesto v vožnji na čas. Foto: www.alesfevzer.com

27-letnica je bila s časom 36:17 za minuto in 15 sekund hitrejša od svetovne prvakinje v cestni vožnji iz leta 2017, Nizozemke Chantal Blaak, tretja je bila Britanka Hayley Simmonds, njen zaostanek je znašal minuto in 28 sekund, bila je le za nekaj desetink sekunde hitrejša od rojakinje Alice Barnes. Bujakova je zaostala dve minuti in šest sekund, druga slovenska predstavnica Urša Pintar pa štiri minute in 12 sekund, uvrstila se je na 18. mesto.

Veteran Rajmond Debevec, ki je imel nekaj težav z bolečinami v roki, in Živa Dvoršak sta se v ekipni strelski disciplini puška 50 metrov leže nadejala dobre uvrstitve, a sta ostala daleč od finala. S 408,6 kroga sta v kvalifikacijah zasedla 21. mesto.

Slovenski boksar, Dejan Černoga, je izpadel v boju za četrtfinale. V 32. sekundi druge runde, ga je na tla spravil domači adut Dzimitrij Astanau, sicer tretji na zadnjem svetovnem prvenstvu. "Hotel sem nadaljevati, mislim, da sodnikom dvoboja ne bi bilo potrebno prekiniti. Mislim, da se je tu pokazalo, kdo je domačin, vse skupaj so hoteli čim prej končati," je dejal Černoga, ki je krvavel iz nosa.

Drugi poraz je na evropskem prvenstvu doživel igralec badmintona Miha Ivanič. Z 21:15 in 21:15 ga je premagal Finec Eetu Heino. S porazom je Ivanič izgubil vse možnosti, da bi se v skupini uvrstil vsaj na drugo mesto in napredoval med 16 najboljših.

Rok Bizjak je izpadel v 1/32 lokostrelskega tekmovanja, s 6:2 ga je premagal Poljak Kacper Sierakowski.