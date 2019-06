Tyson Fury nadaljuje zmagoviti pohod. Foto: Reuters

Že v drugi rundi v sloviti dvorani MGM Grand Garden Arena je 30-letni Fury dosegel tehnični nokavt. "Kdo je naslednji? Zdaj bom ulovil Deontaya Wilderja in njegov zeleni pas," je dejal po zmagi. Fury in Wilder sta decembra v Los Angelesu uprizorila epski dvoboj, ko je Fury v 12. rundi vstal in si prislužil neodločen izid, kar pa je pomenilo, da je šampionski pas ostal v lasti Wilderja.

"Ključno je bilo, da se zabavam, da uživam v dvoboju. Tu v Las Vegasu, kjer sem nastopil prvič, sem se imel lepo, upam, da so navdušeni tudi gledalci," je dodal Fury, ki je v ring prišel odet v barve ameriške zastave in ob zvokih pesmi Living in America Jamesa Browna. Po zmagi nad Schwarzem ima zdaj 28 zmag in en remi, tako da bo še poostril zahtevo po revanši s svetovnim prvakom Deontayem Wilderjem.